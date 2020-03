Koordinierungsstelle für Hilfsangebote

Billerbeck. Gemeinsam mit dem Verein „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (KJFH) wird die Stadt Billerbeck ab Montag (16. 3.) eine zentrale Stelle zur Koordinierung von Helfern und Hilfsangeboten einrichten, die sich an all die Menschen richtet, die ihre Wohnung aufgrund von Quarantäne nicht verlassen dürfen oder derzeit nicht verlassen wollen. Haustierbetreuung, Einkauf oder andere Botendienste sollen das Hilfsangebot umfassen. „Die Konfirmanden der evangelische Kirchengemeinde haben sich schon gemeldet, dass sie Einkäufe für die Menschen erledigen wollen“, berichtet Bürgermeisterin Marion Dirks. Die Koordinierungsstelle soll telefonisch erreichbar sein, vermutlich auch per E-Mail. Die genauen Details werden noch geklärt, so Marion Dirks. Zwar werde es keine Face-to-face-Kontakte geben – also persönliche Kontakte werden vermieden – aber zum Hilfsangebot sollen auch einfach nette Telefongespräche gehören. „Damit Menschen, die keinen großen Bekanntenkreis haben, nicht alleine sind“, so erklärt die Bürgermeisterin. Damit die Menschen nicht vereinsamen.

Von Stephanie Sieme