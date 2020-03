Lernmaterialien digital abrufbar

„Es zeichnet sich ab, dass wir drei, maximal fünf Kinder in der Notbetreuung haben“, berichtet Schulleiterin Beate Balzer. Zwei Anträge auf Notbetreuung liegen der Schule, die sie auf ihrer Internetseite zum Herunterladen bereitgestellt hat, bereits vor. Weitere können noch folgen. Die Kinder werden erst zur normalen Unterrichtszeit und, wenn gewünscht, anschließend in der Offenen Ganztagsschule (OGS) betreut. Und: Für alle Kinder stellt die Schule freiwilliges Lernmaterial per E-Mail an die Eltern oder auf ihrer Internetseite zur Verfügung. Viele wichtige Bücher sind den Schülern schon am vergangenen Freitag mitgegeben worden. Aber auch am heutigen Dienstag besteht für Eltern zwischen 8 und 8.30 Uhr die Möglichkeit, Lernmaterialien an beiden Grundschulstandorten in den jeweiligen Klassenzimmern abzuholen.

Vereinzelt waren Schüler gestern auch in der Geschwister-Eichenwald-Schule. „Um sich noch Materialien abzuholen“, berichtet Schulleiter Thomas Wischnewski. Schon in der vergangenen Woche hat die Schule wichtige Lernmaterialien den Schülern mit nach Hause gegeben. Auf der Internetseite der Schule werden Aufgaben zum Pauken bereitgestellt. Die Schüler können dann per E-Mail mit den Lehrern Kontakt aufnehmen – bei Rückfragen oder für das Überprüfen von Ergebnissen. Eine Notbetreuung muss die Gemeinschaftsschule nicht anbieten, denn die gilt an weiterführenden Schulen für Kinder in der fünften und sechsten Klasse. Die Schule läuft bekanntlich aus, hat keine Fünfer und Sechser mehr.

Anders sieht es an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) aus, die an ihrem Teilstandort in Billerbeck Klassen des fünften und sechsten Jahrgangs hat. Es seien keine Schüler am Montag zur Schule gekommen. „Bis jetzt ist es so, dass für keinen Schüler aus Billerbeck die Notbetreuung beantragt wurde“, berichtet Schulleiter Dr. Torsten Habbel. Auch die AFG stellt Lernmaterialien über ihre Internetseite zur Verfügung. „900 Schüler haben schon darauf zu gegriffen. Das sind 90 Prozent aller Schüler. Das Angebot wird angenommen“, so Habbel.

Anders als an anderen Schulen sind an der AFG alle Abitur-Vorklausuren bereits geschrieben worden. „Das bedeutet, dass wir in den nächsten Wochen die Noten bekannt geben werden“, erklärt der Schulleiter. Sollten die Schulen nach den Osterferien weiterhin geschlossen sein, sollen die Abiklausuren nach jetzigem Stand aber geschrieben werden können. Habbel: „Wir werden Lösungen finden.“

Detaillierte Informationen gibt es auf den jeweiligen Internetseiten der Schulen: | www.ludgerischule-billerbeck.de; www.www.afg-havixbeck-billerbeck.de; www.eine-schule-fuer-alle-billerbeck.de