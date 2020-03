Stadt sagt Rat und Ausschüsse ab

Da die Gemeindeordnung nicht die Möglichkeit vorsehe, die Sitzungen als Telefon- oder Videokonferenzen stattfinden zu lassen und so die erforderlichen Beschlüsse herbeizuführen, müssen notwendige Beschlüsse als Dringlichkeitsentscheidungen gefasst werden. Nach Paragraf 60 der Gemeindeordnung können dringende Entscheidungen von der Bürgermeisterin in Verbindung mit einem Ratsmitglied gefasst werden, wie seitens der Stadtverwaltung informiert wird. Diese Entscheidung sei dann in der nächsten regulär stattfindenden Ratssitzung vom Rat zu genehmigen. Die Fraktionsvorsitzenden der im Rat der Stadt vertretenden Parteien und die fraktionslosen Ratsmitglieder haben am vergangenen Montag in einer von Bürgermeisterin Marion Dirks einberufenen Telefonkonferenz grünes Licht für diese grundsätzliche Vorgehensweise gegeben. Die Dringlichkeitsentscheidungen werden neben der Unterschrift der Bürgermeisterin über das gesetzliche Mindestmaß hinaus drei weitere Unterschriften aus allen drei Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen enthalten. So könne sichergestellt werden, dass diese Entscheidungen eine breite Basis haben und auch der Genehmigung durch den Rat nichts entgegenstehe, heißt es weiter.

Zunächst stehen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen zwei Vergaben an, über die in dieser Form entschieden wird. Über weitere Beschlüsse wird in weiteren Telefonkonferenzen entschieden.