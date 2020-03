Unterstützung aus eigener Erfahrung

Billerbeck. Sandro Staubermann weiß wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein. „Da wir ein Kind von fünf Jahren im Haushalt haben, das aufgrund einer Stoffwechsel-Erkrankung, die die Lunge betrifft, zur Risikogruppe gehört, und das sich, wenn irgendwie möglich, nicht anstecken sollte. Dementsprechend sind wir quasi in Quarantäne, ohne uns mit dem Virus infiziert zu haben, und wissen demnach, wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein“, schildert der 28-Jährige. Deswegen hat er die Facebook-Gruppe „Corona-Hilfe Billerbeck“ ins Leben gerufen. 274 Mitglieder gehören der Gruppe bereits an. „Hinter der Gruppe habe anfangs ich allein gesteckt. Ich habe aber schnell gemerkt, dass es alleine nicht zu managen ist“, so Staubermann. Daraufhin ist ein Orga-Team, bestehend aus sieben Personen, auf die Beine gestellt worden, das sich innerhalb eines Tages um E-Mail, Telefonhotline, Listen und Flyer gekümmert hat. „Wirklich Wahnsinn, was da geleistet wurde, und auch wie viele sich in der Gruppe gemeldet haben, um zu helfen“, freut sich der 28-Jährige. Ziel sei es, alle Menschen, die Hilfe benötigen, insbesondere auch ältere Menschen, zu unterstützen. Hilfsanfragen habe es bereits gegeben. In den nächsten Tagen sollen Flyer verteilt werden. Erreichbar ist die Gruppe per Facebook unter „Corona-Hilfe Billerbeck“, per E-Mail an info@coronahilfe-billerbeck.de und telefonisch unter Tel. 02543/9318422 – 24 Stunden lang.

Von Stephanie Sieme