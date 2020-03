Unterricht erfolgt vom heimischen Arbeitsplatz

Unterricht fände in „anderer Form“, vom heimischen Arbeitsplatz, statt. „Es ist ein großes Glück, dass wir das gesamte Kollegium vor einer Woche für den digitalen Unterricht fit gemacht haben“, freut sich Habbel. Alle Lehrer und alle Schüler hätten eine schulische E-Mail-Adresse, über die sie erreichbar sind. Lehrer versorgen die Schüler mit Aufgaben, schicken Links zu Erklärvideos und erhalten die Lösungen von den Schülern zurück. „Unser Angebot wird angenommen! Über 90 Prozent der Schüler, also auch die ganz jungen, sind auf den Seiten des Schulservers“, erläutert der Schulleiter. „So haben wir einen Überblick, wer sich angemeldet hat und wer noch Unterstützung benötigt.“

Bedingt durch die Schulschließung entfallen alle schulischen Veranstaltungen und Schulfahrten. Dazu gehören die Fahrten innerhalb der WP-Woche, der Elternsprechtag und der Sponsorenlauf. „Wir bedauern dies sehr“, so Habbel. Auf die Klausuren in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe darf die Schule unter den gegebenen Umständen verzichten, über das Schreiben der Klausuren in der Qualifikationsphase muss das Schulministerium noch entscheiden. Die innerschulischen Konferenztermine entfallen. Bis Freitag tragen alle Lehrer die Quartalsnoten ein und die Abteilungsleiter verschaffen sich einen Überblick über jeden einzelnen Schüler. In Rücksprache mit der Bezirksregierung entscheiden sie in den abschlussrelevanten Jahrgängen, ob die Versetzung gefährdet ist und verschicken die „blauen Briefe“. „Damit haben die Schüler und Eltern wenigstens eine grobe Orientierung über den Leistungsstand. Bei all unseren Entscheidungen versuchen wir, Augenmaß zu wahren und die besondere Situation zu berücksichtigen“, so der Schulleiter.

Besonders betroffen sind die Abiturienten, die nur noch eingeschränkt auf ihren Abschluss vorbereitet werden können. Doch auch hier hat die Schule vorgesorgt: Alle Vorabiturklausuren sind geschrieben und können von den Schülern am kommenden Montag im Büro der Oberstufenleiterin, Frau Grüter, abgeholt werden. Da fristgemäß die Noten eingetragen werden, kann auch der Zentrale Abiturausschuss tagen und die Zulassung zum Abitur aussprechen. „Falls die Schule auch nach den Osterferien geschlossen bleiben sollte, können die Klausuren – so der jetzige Stand – dennoch geschrieben werden. Wir werden dann die Abiturienten über das Schulgebäude verteilen, so dass nur wenige in einem Raum zusammen sind. Somit minimieren wir die Ansteckungsgefahr“, erklärt Dr. Habbel den Stand der Vorbereitungen.

„Bisher ist mir noch keine Corona-Erkrankung von Schülern oder Lehrern bekannt und ich hoffe, dass wir alle gesund durch diese Zeit gehen. Die bisherige Zusammenarbeit zwischen Bezirksregierung, Schulträger und der Schulgemeinde ist sehr vertrauensvoll, kooperativ und konstruktiv und dafür bin ich sehr dankbar. Wir sind ein gutes Team“, betont der Schulleiter und verweist für weitere aktuelle Informationen auf die Schulhomepage sowie auf die Seite des Schulministeriums. | www.afg-havixbeck-billerbeck.de