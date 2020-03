Betreuungskontakt wird hergestellt

Billerbeck. Die derzeitige Betreuung von Kindern sei in der von der Bürgermeisterin am Donnerstagnachmittag durchgeführten Whatsapp-Sprechstunde mehrfach Thema gewesen, wie seitens der Stadtverwaltung berichtet wird. An die Eltern wird folgendes appelliert: Die Betreuung solle, wenn beide Elternteile arbeiten müssen, nicht über die Großeltern sichergestellt werden. Allein schon aufgrund des im Zweifel fortgeschrittenen Lebensalters fallen Großeltern in die Risikogruppe, auch ohne gravierende Vorerkrankungen, so die Stadt. Diejenigen, die eine Kindebetreuung ohne Großeltern nicht organisiert bekommen, können sich an das Netzwerk Corona-Hilfe (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V., Ludger Althoff, 02543 / 238362, l.althoff@kinder-jugend-familie.de) wenden. Von dort wird der Kontakt zu Betreuungspersonen hergestellt, die Kinder zu Hause betreuen können.

Von Allgemeine Zeitung