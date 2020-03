Trotz geschlossener Betriebe gut aufgestellt

Billerbeck. Viele Einzelhändler sowie Gastronomen sind kreativ geworden und bieten ihrer Kundschaft in Zeiten geschlossener Geschäftslokale besondere Services an. Beratung und Verkauf finden vielfach weiterhin statt – wenn auch nicht wie gewohnt im Ladenlokal, heißt es in einer Pressemitteilung des Citymanagements. Kunden können sich zum Beispiel telefonisch beraten lassen und Bestellungen per E-Mail aufgeben. Die gewünschten Waren können entweder bereits gepackt abgeholt werden oder sie werden nach Hause gebracht. Einige Gastronomen geben Speisen „To-Go“ heraus oder haben einen Bringdienst eingerichtet.

Von Allgemeine Zeitung