So hart das auch ist: Tinus Niehoff (Hotel Weissenburg) ist froh, dass nun eine konsequente Schließung erfolgt. Die Teilöffnung zuvor sei zwar „gut gemeint“ , aber betriebswirtschaftlich alles andere als sinnvoll gewesen. Der Aufwand für die wenigen Gäste, die noch kamen, habe in keiner vertretbaren Relation mehr zu den Einnahmen gestanden. Es habe Absagen von Tagungen, Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten bis in den Juni hinein gehagelt. „Einige haben angekündigt, den Termin nachholen zu wollen, aber wir müssen mal abwarten, was da möglich sein wird“, schätzt der Senior-Chef der Weissenburg die Situation realistisch ein. Die meisten seiner rund 60 Mitarbeiter würden nun Freizeitausgleich nehmen und anschließend in Kurzarbeit gehen.

Ähnlich läuft es für das 30-köpfige Team in der Domschenke Groll, wie Petra Groll gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Auch wenn es in den letzten Tagen immerhin noch „erstaunlich viele“ Mittagsgäste gegeben habe, schätzt sie die Lage wie auch Niehoff als „wirtschaftlich katastrophal“ ein. Schwierig sei bisher auch gewesen, dass sich die behördlichen Anordnungen ständig verändert hätten. „99 Prozent“ Stornierungen habe es in den letzten Tagen gegeben, nur noch einige wenige Geschäftskunden seien im Hotel.

Der Inhaber vom Domcafé, Ulrich Frede, schildert die Lage auch alles andere als rosig. „Unser Café, die Haupteinnahmequelle, mussten wir schließen“, sieht auch er katastrophale Folgen am Wirtschaftshorizont aufziehen. Immerhin dürfe die Verkaufsstelle für Brot, Brötchen und Kuchen noch geöffnet bleiben. „Ich hoffe, dass die Kunden die Möglichkeit nutzen und hier Kuchen kaufen, statt ihn zu Hause selber zu backen, um sich die Langeweile zu vertreiben“, meint er mit einem Schuss Galgenhumor.

Im „Kleinen Café“ am Johannis-Kirchplatz arbeitet nur noch der Telefonbeantworter, der verkündet: „Auch wir mussten wegen des Coronavirus schließen.“ Immerhin kann man dort noch eventuelle Kuchenwünsche auf den AB sprechen.

Irgendwie geht das Leben also auch weiter. Und so passt der Spruch des Seniorchefs der Weissenburg, Tinus Niehoff, nicht nur wegen der schönen topgrafischen Lage des Hotels: „Wir bleiben obenauf!