Vater und Kind lebensbedrohlich verletzt

Billerbeck (ds). Ein 27-jähriger Billerbecker und sein zweijähriges Kind sind am Samstag bei einem Unfall auf der Münsterstraße lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, befuhr der Mann mit seinem Wagen, in dem sich auch das Kleinkind befand, gegen 16.45 Uhr die Münsterstraße stadtauswärts. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw auf. Bei dem Aufprall trugen beide Insassen schwerste Verletzungen davon. Der Vater wurde mit dem Rettungswagen nach Münster in eine Klinik gebracht, das Kind mit einem Rettungshubschrauber. Die Münsterstraße musste während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Die Polizei versucht nun zu klären, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.

Von Detlef Scherle