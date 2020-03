Schmöker zeit- und ortsunabhängig ausleihen

Billerbeck. Kommissare bei Ermittlungen packender Mordfälle erleben, Höhen und Tiefen einer Liebesgeschichte verfolgen, in die Welten von Zauberern und Vampiren eintauchen oder Ferien auf dem Reiterhof verbringen – literarisch ist das alles möglich. Und obwohl die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) im Pfarrheim aufgrund der Corona-Krise geschlossen hat, können sämtliche literarischen Werke direkt nach Hause kommen. Für die Nutzer der KÖB besteht weiterhin die Möglichkeit, sich neue, spannende Schmöker auszuleihen, wie die KÖB in einer Pressemitteilung schreibt und auf ihr Online-Angebot hinweist. Online stehen den Nutzern viele E-Medien zur Verfügung: ob Romane, Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher oder Zeitschriften – das Sortiment ist vielfältig, so die KÖB. Über das Internet-Portal www.libell-e.de steht den Lesern eine Online-Bibliothek zur Verfügung. Zeit- und ortsunabhängig können dort digitale Medien entliehen werden.

Von Allgemeine Zeitung