Mit Betttüchern Alliierte empfangen

Diesen Wagemut bescheinigt die Stadtchronik: Dr. Otto Suwelack und Dr. Adolf Derstappen, Direktor der Landwirtschaftsschule. Sie marschierten seinerzeit mit weißen Betttüchern den Truppen entgegen, um die kampflose Übergabe der Domstadt zu signalisieren. „Wahrscheinlich sprachen beide etwas Englisch und waren in der Lage, sich zu verständigen“, vermutet sein Sohn, Wolfgang Suwelack. Als Geisel seien die zwei – mit geladenen Maschinengewehren im Rücken – vor den Panzertruppen hergeführt worden. „Kein ungefährliches Unternehmen, weil noch immer umherstreifende fanatische junge Soldaten ohne disziplinierte Führung jede kampflose Übergabe zu verhindern suchten“, schreibt der Chronist Fasse und führt weiter aus: „Die Hissung der weißen Fahnen an den Kirchtürmen, die nun erst in letzter Minute erfolgen konnte, war von diesen schon mehrmals am Tage durch schwere Bedrohung unterbunden worden.“ Dazu Wolfgang Suwelack, der damals sieben Jahre alt war: „Ein Nazis hatte an der Johannis-Kirche die weiße Fahne gegen die Hakenkreuzfahne ersetzt. Daraufhin richteten die Alliierten ihre vorderen Geschütze auf die Stadt bis der Dachdecker David, der immer mit den Arbeiten an dieser Kirche beauftragt war, sie wieder gegen eine weiße Fahne austauschte.“

Nachmittags gegen 15 Uhr rollten die englisch-amerikanischen Panzer durch die weißbeflaggte Stadt und die glücklicherweise offenstehenden Panzersperren. Ganz ohne Verluste endete dieser Karfreitag allerdings nicht. Zu kleinen Schießereien kam es dennoch durch einzelne im Hinterhalt versteckte Soldaten an der Osterwicker Straße und beim Auszug aus der Stadt an der Beerlager Straße. Hier gerieten zwei Häuser und zwei Scheunen in Brand. Auch wurde noch ein Haus am Konerding in Brand geschossen, da auch dort einzelne deutsche Soldaten Widerstand leisteten.

Wolfgang Suwelack erinnert sich an die Besatzungszeit: „Mit einer Horde Kinder wagten wir uns in die Nähe der Alliierten. Zu unserer großen Verblüffung war unter ihnen ein farbiger GI. Der Erste, den wir bis dato in unserem Leben gesehen hatten. Mit den paar Brocken Englisch, die wir irgendwo aufgeschnappt hatten, bettelten wir „Give me a piece of chocolate“. Tatsächlich holte dann jemand Catbury Schokolade und verteilte sie an uns. Die erste Schokolade unseres Lebens.“

Dr. Thomas Perick weiß aus Familienerzählungen, dass die Alliierten großen Gefallen an dem Mercedes seines Vaters, Dr. Josef Perick, fanden: „Der war zwar nicht mehr fahrbereit, weil die Reifen platt waren oder fehlten, wurde aber dennoch konfisziert.“