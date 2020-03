Wichtigen Lebenssaft auch in Coronazeiten spenden

Darup. Der im Daruper Pfarrzentrum St. Martin am Donnerstag (2. 4.) geplante Blutspendetermin kann dort nicht stattfinden, weil es zu eng ist, um die derzeit geforderten Abstände zwischen zwei Personen zu gewährleisten. Das teilte der DRK-Blutspendedienst West mit. Stattdessen werden die Daruper gebeten, am kommenden Donnerstag zwischen 16.30 und 20.30 Uhr im Mensa-Pavillon des Nottulner Gymnasiums (St.- Amand-Montrond-Straße 1) Blut zu spenden. Wer gesund und fit ist, kann den Lebenssaft spenden. Denn auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser Blutspenden.