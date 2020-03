Stadt: Bislang keine Bußgelder verhängt

Das Ordnungsamt der Stadt habe mit allen Menschen, die als Infizierte oder als Kontaktpersonen unter Quarantäne stehen, telefonisch Kontakt aufgenommen. Dabei würden auch die Informationen über Hilfsangebote weitergegeben werden. Während zu Beginn der Pandemie in Billerbeck die Rückkehrer aus den Skigebieten die Zahlen steigen ließen, kämen nun die Infektionen aus unterschiedlichen Bereichen, wie die Stadtverwaltung berichtet. So seien jetzt auch Kontakte am Arbeitsplatz dabei, auch aus den Pflege- und Heilberufen. In den allermeisten Fällen könnten die infizierten Personen ihre Kontakte gut nachvollziehen, sie seien überschaubar. Das zeige, dass die Billerbecker im Großen und Ganzen sehr sensibel seien und die Aufforderungen, sich nur im gewohnten Umfeld zu bewegen, sehr ernst nehmen würden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das würden auch die Kontrollen des städtischen Ordnungsamtes am Wochenende zeigen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt feststellen können, dass die Kontaktsperre eingehalten worden sei. Ermahnungen hätten ausgereicht, Bußgelder mussten bislang nicht verhängt werden. Die in der Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW festgezurrten Beschränkungen sind offiziell bis zum 20. April terminiert. „Wir rechnen nicht damit, dass es vorher eine Lockerung gibt“, betont Bürgermeisterin Marion Dirks. Alle Fachleute würden einen weiteren Anstieg der Infektionen prognostizieren. Das werde aller Voraussicht nach auch für Billerbeck zutreffen. „Um so wichtiger ist es, dass die Billerbeckerinnen und Billerbecker ihrer Gastronomie und ihrem Handel vor Ort treu bleiben,“ untermauert Marion Dirks. „Viele bieten telefonische Beratung und Lieferdienste an, nehmen Sie diese, soweit es geht, in Anspruch.“ Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Citymanagements (www.citymanagementbillerbeck.de). Es bestehe auch die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen. Unter www.stadtgutschein-billerbeck kann nicht nur der Billerbecker Stadtgutschein, sondern es können auch Gutscheine für die einzelnen Geschäfte erworben werden. Damit könne der Einzelhandel unterstützt werden, da der Kaufpreis der Gutscheine direkt an die Geschäfte fließe, so die Stadtverwaltung.