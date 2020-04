Liebevollen Ostergruß verschicken

Weil aufgrund der Corona-Pandemie keine Gottesdienste im Kirchenzentrum stattfinden und somit die Menschen nicht persönlich da sein können, „so sollen aber ihre Gebete anwesend sein“, betont der Pfarrer. In einer Kurzandacht sollen die Gebetswünsche vor Gott gebracht werden.

Ab sofort können Interessierte ihre Anliegen mit dem Titel „Mein Gebet an Karfreitag“ an die evangelische Kirchengemeinde (Ludgeristraße 39) schicken. Bis spätestens zum Gründonnerstag (9. April) sollten die persönlichen Gebete bei der Gemeinde vorliegen.

Zum Osterfest veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde eine Postkarten-Aktion: Vor der Kirchentür werden Postkarten, die mit Worten aus der Bibel oder Versen versehen sind, ausgelegt. „Die Menschen können sich die Postkarten abholen und einen Ostergruß verschicken – an die Menschen, an die sie denken oder mit denen sie gerne an Ostern zusammen wären“, informiert Ring.

Ab sofort sollen die Postkarten vor dem Eingangsbereich des evangelischen Kirchenzentrums „Vom guten Hirten“ ausliegen. „Die Menschen können sich eine oder mehrere Karten nehmen“, sagt der Pfarrer. Sollen Postkarten vergriffen sein, würden weitere nachgelegt werden.