616 Personen bilden eine Familie

Vor den Vorstandswahlen standen zwei Verabschiedungen an. Der Vorsitzende Jürgen Erfmann verabschiedete zwei Mitglieder des Führungsteams und hob deren Engagement hervor: Petra Piegel und Manfred Franke haben nach acht Jahren Vorstandsarbeit ihre Ämter zur Verfügung gestellt.

In seinem Amt als Teamsprecher „Allgemein“ wurde Swen Tauber einstimmig bestätigt, wie es in einer Pressemitteilung des Kolpings heißt. Im Vorstandsteam unterstützen ihn: Jürgen Erfmann als erster Vorsitzender, Annegret Wenker (Teamsprecherin „Familie“), Annette Strotmann (Schriftführerin), Berthold Scheipers (Bezirksvertreter), Robert Stein (erweiterter Vorstand) und Fabian Focke (Öffentlichkeitsarbeit). Lukas Uckelmann (Teamsprecher „Altkleider“) wurde neu in den Vorstand gewählt und tritt die Nachfolge von Manfred Franke an. Markus Dumonti übernimmt das Amt des Kassierers. Bärbel Volle wurde als neue Kassenprüferin im Team begrüßt. Marion Dittrich schied turnusgemäß aus.

Präses Propst Hans-Bernd Serries begrüßte die Kolpinger im Pfarrheim. Ganz besonders hob er in seiner Begrüßung zwei Kolpingbrüder hervor: Bernd Jacobs, langjähriges Kolping- und Vorstandsmitglied und nun neuer Küster der katholischen Kirchengemeinde St.Johann/St.Ludger, und Ludger Kortüm, seit einiger Zeit als Haustechniker für das Pfarrheim zuständig. Serries freute sich über die neuen Aufgaben der beiden und lobte deren Arbeit, die sie mit viel Ehrgeiz und Herzensangelegenheit wahrnehmen würden.

Darüber hinaus hob Serries aber auch die Arbeit der Brunnenkapitäne, des Vorstandes, der Offiziere und aller Kolpingmitglieder hervor, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Mitglieder könne ein so großer Verein wie die Kolpingsfamilie nicht funktionieren.

Nicht nur das Engagement der Kolpinger in Billerbeck ist groß, sondern auch viele Aktionen werden über das ganze Jahr hinweg veranstaltet. Dazu gehören Karneval, Schützenfest, Sommerfest, Familienfreizeit im Gottfried-Könzgen-Haus in Haltern und die traditionelle Altkleidersammlung. Manfred Franke präsentierte dazu einen Bericht. Vier Mal wurde der Altkleiderschuppen geleert – mit insgesamt 61,64 Tonnen gesammelter Altkleider im vergangenen Jahr. Hinzu sind 13,88 Tonnen aus der Straßensammlung gekommen. 2500 ehrenamtliche Stunden haben die fleißigen Helfer dafür geleistet, wie Franke berichtete.