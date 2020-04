Seltene Sumpfdotterblumen blühen in Berkelaue auf

Für diese Form extensiv genutzter Wiesen muss in den ersten ein bis zwei Jahren jedoch zunächst sehr intensiv vorgearbeitet werden. Das heißt: mehrmalige Mahd und Grubbern der Fläche, möglichst mit Entfernung der Wurzeln. Die Brennnessel ist ein sogenannter Stickstoffzeiger. Sie konnte sich auf den nährstoffreichen und feuchten Auenböden aufgrund der ausbleibenden Nutzung besonders gut entwickeln. Allen anderen Arten fehlte unter ihrem Massenwuchs quasi die Luft zum Atmen, so das Naturschutzzentrum.

Eine Einsatzgruppe des Naturschutzzentrums hat die Flächen nun bereits im vergangenen Herbst und auch im ausgehenden Winter in enger Abstimmung mit der Stadt Billerbeck gemäht. In den nächsten Tagen wird dies nun ein drittes Mal erfolgen. Anschließend werden die ersten Samen vom Mädesüß ausgestreut, so das Naturschutzzentrum. Diese sowie weitere Arten wurden bereits im vergangenen Jahr auf einer nahe gelegenen Wiese gesammelt und in Säcken über den Winter gebracht. „Für uns ist es ein kleines Experiment, wie schnell uns die Etablierung der Blütenpflanzen gelingt. Zwei bis drei Jahre dürfte es wohl dauern“, so Birgit Stephan von Naturschutzzentrum. „Aber wir sind dank der eng abgestimmten Arbeit mit der Einsatzgruppe Naturschutz eigentlich sehr optimistisch, dass schon sehr bald Erfolge sichtbar werden. Die Hundehalter und Besucher bitten wir indes, die Naturschutzflächen nicht zu betreten und vor allem auch nicht als Auslauf für Hunde zu nutzen. Langfristig wird es reichen, die Flächen alle zwei bis drei Jahre im Herbst zu mähen.“ Wichtig sei immer, dass das Mahdgut von den Flächen entfernt werde. Früher nannte man diese Art der Wiesennutzung „Streuwiese“, da das etwas gröbere Heu vor allem in den Ställen als Einstreu Verwendung fand. Heute seien Mädesüß-Hochstaudenfluren nicht nur für das Auge eine Freude, sondern vor allem auch für die heimische Insektenwelt von großer Bedeutung.