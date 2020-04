„Mitglieder sind wichtigster Rückhalt“

Kein Training, keine Kurse, leere Sportstätten und Hallen – das sportliche Leben im Verein ist lahmgelegt. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise, auch finanziell, für den Sportverein?

Hajo Schlüter: Wir haben aufgrund der Corona-Krise neben organisatorischen und sozialen Aspekten verschiedene finanzielle Herausforderungen zu bewältigen, da wir einerseits massive Einnahmeausfälle haben, zum Beispiel durch die Absage von Kursen und Veranstaltungen, und andererseits laufende Kosten für unsere Sportstätten, Versicherungen und Personal weitertragen müssen. Natürlich machen wir uns viele Gedanken darüber, wie es weitergeht und freuen uns, dass das Land NRW mit Soforthilfemaßnahmen unterstützt.

Wie sieht es mit den Mitgliederbeiträgen aus? Verzichtet der Verein derzeit darauf oder sind sie für das Überleben des DJK-VfL wichtig?

Georg Schimmelpfennig: Die Mitgliedsbeiträge werden weiterhin eingezogen, denn sie dienen der Förderung des Vereinszwecks und damit ausschließlich der Deckung der Kosten. Sie sind der entscheidende finanzielle Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft. Daher können wir nicht darauf verzichten.

Gibt es schon Austritte?

Jutta Kaufhold: Bisher gibt es nur wenige Austritte von Mitgliedern, aber als großer Verein haben wir natürlich immer Fluktuation. Die Austritte müssen deshalb nicht Corona-bedingt sein. Wir appellieren auch an unsere Mitglieder uns weiterhin die Treue zu halten, denn sie sind unser wichtigster Rückhalt. Daher freuen wir uns natürlich, dass es bisher wenige Austritte gibt und die Mitglieder „ihren“ Sportverein weiter unterstützen. Sollte jemand aktuell in eine finanzielle Notlage kommen und daher den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen können, finden wir auch da eine Lösung. Man kann sich jederzeit vertrauensvoll an unsere Geschäftsstelle wenden.

Viele Sportvereine bieten ein Online-Angebot mit Workout-Training an. Wie sieht das beim DJK-VfL aus?

Brigitte Messing: Wir haben einen ersten Testversuch mit unserer Übungsleiterin und neuen Mitarbeiterin Karolin Aßheuer gemacht. Das lief sehr gut und die Teilnehmer haben durchweg positives Feedback gegeben. Daher versuchen wir nun kurzfristig weitere digitale Angebote anzubieten. Da es bereits viele Sport- und Workout-Videos online zu finden gibt, wollen wir uns aber auf Live-Angebote konzentrieren. Hier kommen einige unserer Gesundheitskurs-Angebote in Frage. Wir informieren darüber kurzfristig auf unserer Website und auf Facebook.

Gibt es weitere Ideen oder Projekte, die der Sportverein plant? Wie will der Verein gestärkt aus der Corona-Krise gehen?

Katharina Ahlers: Wir bekommen viele Rückmeldungen von Vereinsmitgliedern, dass ihnen der Sport und das Vereinsleben sehr fehlen. Ich denke, dass durch die Corona-Krise der Zusammenhalt und die Bindung zum Verein noch gestärkt wird. Daraus können wir sicherlich Positives für die Zukunft ziehen. Außerdem lernen wir durch die digitale Kommunikation auch Einiges dazu und werden sicherlich die eine oder andere Besprechung auch zukünftig mal digital durchführen. Unsere Vereinsjugend hat bereits einen Malwettbewerb für Kinder und Junggebliebene zum Thema „Mein schönster Moment im Sportverein“ gestartet. Bis zum 30. April können die Bilder per E-Mail an jugend@djk-vfl.de geschickt oder in den Briefkasten unserer Geschäftsstelle (Bahnhofstraße 5) geworfen werden. Für die ersten drei Plätze gibt es einen Preis. Außerdem teilen sie auf den Social-Media-Accounts des Vereins Ideen für Bewegung und Beschäftigung von Familien.

Und wie geht es nach der Krise weiter?

Georg Schimmelpfennig: Nach der Krise wird es in unserem Verein wieder mit frischem Schwung und höchster Motivation zurück in die Sporthallen oder auf die Trainingsplätze gehen. Denn unsere gemeinsame Freude an regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung wird sich auch von Corona nicht aufhalten lassen. Wir sind auch in der Planung weiterer Angebote. Sobald es mit dem Sport offiziell weitergehen darf, werden wir mit fünf neuen Rehasport-Kursen bei Karolin Aßheuer starten. Erste Infos zum Ablauf und den Kurszeiten sind bereits jetzt unter www.djk-vfl.de/rehasport zu finden.