Bagger beschädigt Gasleitung

Billerbeck (sdi). Bei Bauarbeiten an der Osterwicker Straße in Höhe der Einfahrt zum Baugebiet „Am Freibad“ hat ein Bagger am Donenrstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt. „Es strömte anfangs massiv Gas aus“, berichtete Florian Heuermann, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Billerbeck, die um 15.16 Uhr alarmiert wurde und mit 25 Kameraden sowie vier Fahrzeugen zum Einsatzort ausrückte. In einem Radius von rund 100 Metern evakuierten die Kameraden vorsorglich Anlieger, brachten sie aus dem Gefahrenbereich auf der einen Seite zum Kreisverkehr, auf der anderen Seite zum Parkplatz des städtischen Bauhofs und sperrten den Bereich weiträumig ab. 25 Personen seien davon betroffen gewesen. Vorbereitet wurde vorsorglich auch ein Löschangriff, um im Falle der Fälle, nach einer Explosion, direkt eingreifen zu können. „Es ist alles glimpflich ausgegangen“, so Heuermann. „Die Mitarbeiter des Bauunternehmens haben umsichtig reagiert.“ Sie hätten direkt den Energieversorger Gelsenwasser alarmiert und bis zum Eintreffen der Feuerwehr auch die Straße für den Verkehr gesperrt. Niemand ist verletzt worden.

Von Stephanie Sieme