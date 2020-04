Kleine Gruppen und Schichten denkbar

Die Grundreinigung an den Schulen ist bereits erfolgt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Stadt als Schulträger und die Schulleitungen besprechen gemeinsam das weitere Vorgehen und die notwendigen Reinigungen, die sich dann zusätzlich im Schulbetrieb ergeben werden. Die Stadt verfüge über gut ausgestattete Schulgebäude, auch die WC-Anlagen seien in Ordnung, zum Teil erst vor kurzem erneuert. Es gebe auch ausreichend Seife und Handtuchpapier in den Klassen und auf den WC-Anlagen. Der Schulbusverkehr werde ab kommenden Donnerstag für die weiterführenden Schulen bedarfsgerecht wiederaufgenommen.

Billerbeck (sdi). Auch die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) und die Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule bereiten sich derzeit intensiv auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vor. Kommenden Montag bis Mittwoch öffnen die Schulen zunächst für die Lehrkräfte. In diesen drei Tagen sollen die organisatorischen Bedingungen geschaffen werden. Ab kommenden Donnerstag können Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, freiwillig zur Schule gehen. Nachdem Schulministerium gehe es dabei um Vorbereitungen für Prüfungen und Abschlüsse, weniger um normalen Unterricht. „Oberste Priorität hat weiterhin die Sicherheit unserer Schüler und Lehrer. Dies ist für mich der Kern allen Ringens um die beste Entscheidung, wer wann in die Schule kommt“, betont Dr. Torsten Habbel, Leiter der AFG. Unterrichten dürfen nur Lehrkräfte, die nicht zu einer definierten Risikogruppe gehören. Zu der Risikogruppe zählen vor allem ältere und vorerkrankte Lehrkräfte. Zu den Sicherheitsüberlegungen gehören auch Hygienemaßnahmen. „Unsere Schule wird vor der Wiedereröffnung eine Grundreinigung erhalten, die den besonderen hygienischen Anforderungen der aktuellen Situation entsprechen“, so Habbel. Das gleiche gilt für die Gemeinschaftsschule, die zwei zehner Klassen hat. Mit dem Schulträger (Stadt Billerbeck) hat es bereits eine Begehung der Gebäude gegeben, um ein Hygienekonzept zu erarbeiten, wie Schulleiter Thomas Wischnewski berichtet. Regelungen für Gruppengrößen, und Pausen müssten noch getroffen werden. Für die meisten Schüler bleiben die Schulen weiterhin geschlossen „und wir werden weiterhin unsere Schüler über IServ unterrichten“, so Habbel. Auch die Gemeinschaftsschule wird ihre Schüler weiterhin mit Aufgaben versorgen.

Auf die zentrale Prüfung nach der zehnten Klasse wird in NRW verzichtet. Stattdessen sollen die Lehrer eine Klassenarbeit schreiben lassen, die stärker auf den tatsächlich erteilten Unterricht Bezug nimmt, so das Ministerium. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Abiturklausuren ab dem 12. Mai planmäßig geschrieben werden können. Die Schulen informieren per Elternbriefe auch auf ihren Internetseiten über die Entwicklungen.