0 Wer kann und darf denn noch zum Zahnarzt?

Patienten, die keinerlei Symptome aufweisen, wenden sich bitte an ihren Zahnarzt. Dies sind mit großem Abstand die meisten Menschen im Münsterland. Die Erkrankungsrate ist gering, die meisten können sich durch die offiziell empfohlenen Maßnahmen gut schützen. Die Zahnärzteschaft ist aufgrund des ohnehin sehr hohen Hygienestandards in den Praxen auch in dieser Zeit in der Lage, Behandlungen in gewohnter Qualität und Sicherheit durchzuführen. Zahnärzte und Mitarbeiter tragen schon immer Schutzmasken, Brillen und Handschuhe. Alle Instrumente werden aufbereitet, sterilisiert und frisch aufgelegt, der Behandlungsraum sorgfältig desinfiziert. Kein Patient muss sich Sorgen machen, er könne sich in einer Zahnarztpraxis infizieren. Bei aller Zurückhaltung in diesen schweren Zeiten kann die Lösung nicht sein, den Zahnarztbesuch zu unterlassen, wenn eine Behandlung erforderlich ist.

0 Wie läuft der Zahnarztbesuch ab?

Im Rahmen der vorherigen telefonischen Anmeldung werden der Zahnarzt und sein Team den Patienten das Erforderliche erklären. So wird auch verhindert, dass sich zu viele Patienten gleichzeitig in der Praxis aufhalten. In den meisten Praxen stehen auch für die Patienten Waschmöglichkeiten zum Händewaschen und Desinfektion für die Hände zur Verfügung. Die Verhaltensregeln der offiziellen Stellen werden auch in der Praxis eingehalten, soweit dies mit der zahnärztlichen Tätigkeit vereinbar ist. Es unterbleibt also das Händeschütteln, im Gespräch wird der Abstand eingehalten. Behandlungen finden nur unter den hygienischen Vorsichtsmaßnahmen statt. Gerade jetzt gilt es, durch rechtzeitiges Eingreifen größeren Schäden für die Mund- und Zahngesundheit der Patienten vorzubeugen. Ein Aufschieben der Behandlung kann nur für kurze Zeit eine Lösung sein, da Zahnschäden sich unweigerlich verschärfen, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird. Über die Notwendigkeit der Behandlung entscheidet der Zahnarzt zusammen mit dem Patienten.

0 Wie verhält es sich bei erkrankten Menschen?

Patienten, die Erkältungssymptome haben, gehen bitte nicht ohne vorherige telefonische Rücksprache in die Zahnarztpraxis. Im Telefongespräch wird bei diesen Patienten die Notwendigkeit einer Behandlung besonders kritisch durch den Zahnarzt geprüft. Patienten, die sich wegen einer Covid19-Infektion oder des Verdachts in einer behördlichen Quarantäne befinden, wenden sich bitte zuerst bei Beschwerden möglichst frühzeitig telefonisch während der Sprechzeiten an ihren Zahnarzt.

0 Wo werden diese Menschen behandelt, zum Beispiel bei Zahnschmerzen?

Die Zahnarztpraxis wird diese Menschen dann ggf. nach Überprüfung der Umstände an speziell eingerichtete Praxen und Zentren weiterleiten. Hierfür steht unter anderem die Zahnklinik in Münster bereit.