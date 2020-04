„Ort der schönen Dinge“ präsentiert Gastgeber

Billerbeck. Auch wenn die Zeiten für die Tourismusbranche mehr als ungünstig sind und insbesondere Hoteliers und Betreiber von Ferienwohnungen, Pensionen und Zimmern vor große Herausforderungen stellt, geht es nach der Krise weiter. Bürgermeisterin Marion Dirks und Tourismusmanagerin Marion Kessens zeigen sich zuversichtlich, dass nach einer bestimmten Zeit und Normalisierungsphase die Nachfrage insbesondere nach Urlaub in Deutschland wieder zunehmen wird, vielleicht sogar stärker als zuvor. „Die Sehnsucht der Menschen nach ein paar erholsamen Tagen in einer anderen Umgebung und mit einem anderen Erlebnisprofil dürfte sich nicht ändern, im Gegenteil“, ist die Touristikerin überzeugt. Insbesondere weniger bekannte und weniger überlaufene Touristenorte könnten mit kreativen Marketingideen profitieren. „Wir nutzen jetzt die Zeit, uns und unsere Angebote technisch besser aufzustellen, so werde die Internetseite komplett überarbeitet und unsere Produktpalette vervollständigt“, so die Bürgermeisterin in einer Pressemitteilung. Dazu gehöre auch ein gedrucktes Gastgeberverzeichnis, denn trotz Digitalisierung fragten im vergangenen Jahr mehrere hundert potentielle Gäste nach einem solchen Werk. Diese Zielgruppe, die zumeist über 60 Jahre als sei oder aber einfach gerne „etwas in der Hand haben möchte“, wolle man natürlich auch bedienen. „Willkommen über Nacht in Billerbeck“ heißt das Erstlingswerk, das 25 Gastgeber in der Domstadt und sieben im Umfeld präsentiert. „In den Sommermonaten kommt es häufiger vor, dass spontane Radfahrer in Billerbeck nicht untergebracht werden können und wir die Gastgeber mit den größten Kapazitäten in Coesfeld oder Nottuln anrufen. Mit dem Verzeichnis haben wir alle gebündelt zur Hand, das spart Zeit“, so Kessens. Auch die Kontakte zu den umliegenden Tourist-Informationen sind gelistet, eine neue Rad-Pauschale „Velo Culinaria“ und weitere Tipps wie Telefonnummern zu Taxiunternehmen. Ein optisch ansprechender Aushang findet sich außerdem im Schaukasten am Rathaus. | www.billerbeck-muensterland.de/uebernachten/

Von Allgemeine Zeitung