Kein Bücher- und Flohmarkt in Gerleve

Billerbeck. Es fällt Pater Daniel Hörnemann nicht leicht. „Wir müssen schweren Herzens den diesjährigen Bücher- und Flohmarkt am 9. August auf unserem Klosterbauernhof in Gerleve absagen“, berichtet er in einer Pressemitteilung des Bistums Münster. Deshalb bittet er dringend darum, keine Bücher mehr zu spenden. „Wenn sie so lange bei uns eingelagert sind, werden sie feucht, und wir können sie im nächsten Jahr nicht mehr verkaufen. Damit ist niemandem geholfen“, erklärt er. Ab Mai kommenden Jahres seien Spenden wieder willkommen, denn der nächste Bücher- und Flohmarkt ist für den 15. August 2021 terminiert.

Von Allgemeine Zeitung