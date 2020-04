Feste Plätze mit genügend Abstand

Die Gemeinschaftsschule stehe im engen Austausch mit dem Schulträger (Stadt Billerbeck). Es gebe ausreichend Seife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher. Wischnewski: „Der Schulträger hat auch den Schulbusverkehr so organisiert, dass dort die Abstandsregelungen eingehalten werden können.“ Die beiden Zehnerklassen werden in vier Gruppen aufgeteilt. Die Klassenräume sind so ausgestattet, dass sich maximal 14 Schüler im Raum befinden. Der Abstand zwischen den Schülerarbeitsplätzen beträgt mindestens 1,60 Meter. Jeder Schüler erhält einen festen Arbeitsplatz. Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten und Unterrichtsschluss finden für je zwei Gruppen zeitversetzt statt, damit sich möglichst wenig Schüler gleichzeitig in der Pausenhalle und in den Fluren aufhalten.

Die Schüler werden auf ihre Prüfungen und Abschlüsse vorbereitet – in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch, „Mitte Mai sollen die Abschlussarbeiten stattfinden“, sagt Wischnewski. Acht Lehrkräfte des 43-köpfigen Kollegiums werden im Einsatz sein und die vier Schülergruppen betreuen. Der Unterricht findet zunächst ausschließlich im Geschwister-Eichenwald-Gebäude statt. Alle verwendeten Klassenräume werden täglich gereinigt und die Kontaktflächen desinfiziert. Ebenso die Handläufe im Treppenhaus und die Türklinken. Es findet auch eine tägliche Reinigung der Pausenhalle, der Sanitäranlagen und des Verwaltungstraktes statt. Wischnewski empfiehlt den Schülern, ausgestattet mit Mundschutz, zur Schule zu kommen. Für die meisten Schüler bleibt die Schule aber weiterhin geschlossen. Für sie wird der Online-Unterricht fortgesetzt.

Auch an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) wird alles vorbereitet, damit 120 Zehner und die 75 Abiturienten am Schulstandort in Havixbeck die Schulbank drücken können. Während die Zehner zur Schule kommen müssen, können die Abiturienten auf freiwilliger Basis kommen. „Wir gehen davon aus, dass alle kommen“, so Schulleiter Dr. Torsten Habbel. Die Zehner werden in kleineren Gruppen auf ihre Abschlussarbeiten vorbereitet – ebenfalls in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch. Aber auch Angebote im Wahlpflichtbereich und Lernzeiten stehen zur Verfügung. Alle Räume werden so vorbereitet, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter zu den Arbeitsplätzen eingehalten wird. Und auch an der AFG erhält jeder Schüler seinen festen Arbeitsplatz. Das gilt auch für die Abiturienten. Alle abirelevanten Kurse werden angeboten. „Das sind 26 Kurse“, so Habbel. Ein Drittel des Kollegiums könne nicht eingesetzt werden, weil diese Lehrkräfte zur Risikogruppe zählen würden. Die zur Verfügung stehenden Lehrkräfte würden bislang ausreichen, um alle Schülergruppen zu betreuen. 60 bis 70 Lehrkräfte kommen zum Einsatz. Dabei komme es auch vor, dass Fachlehrer, die zur Risikogruppe gehören und deswegen nicht zur Schule kommen können, Prüfungsvorbereitungen zwar gestalten, die Durchführung dann allerdings andere Lehrer übernehmen. Zeitversetzt findet der Unterricht an der AFG nicht statt. Das sei aufgrund der Schüler- und Lehrerzahlen nicht möglich. Ausreichend Seifen, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher stehen zur Verfügung. Auch in der AFG werden die Klassenräume täglich gereinigt und die Kontaktflächen wie Tische, Handläufe und Türklinken desinfiziert, wie der Schulträger (Gemeinde Havixbeck) auf Nachfrage mitteilt. Auch Habbel empfiehlt den Schülern, ausgestattet mit einem Mundschutz, zur Schule zu kommen. Die restlichen Schüler, die noch nicht zur Schule kommen dürfen, werden weiterhin online über „Iserv“ unterrichtet.