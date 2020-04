Mit Meisen Spinnern zu Leibe rücken

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners befallen die heimischen Eichen. Das tückische an ihnen sind bekanntlich die gefährlichen Brennhaare am Körper und in den Nestern. Diese enthalten Giftstoffe und können auch nach Jahren noch schlimme allergische Reaktionen bei Mensch und Tier auslösen. Hautkontakt und Einatmen muss daher unter allen Umständen vermieden werden. Je nach Temperaturverlauf schlüpfen die Larven zwischen April und Mai. „Ab dem dritten Larvenstadium werden sie gefährlich“, so Dettmann, der davon ausgeht, dass die Raupen aufgrund entsprechender Umweltbedingungen zu dauerhaften Schädlingen werden könnten. Zumal nun ein weiterer Dürresommer zu befürchten sei. Mit den Meisen soll versucht werden, die Raupenplage einzudämmen.

Die Nistkästen der Meisen sind vorrangig an Standorten mit viel Fußgänger- und Radverkehr, an Schulen, Kindertageseinrichtungen, am Sportzentrum, am Freibad und im Bereich des Berkelspaziergangs angebracht worden. Überall dort, wo es im vergangenen Jahr auch Gefahrenstellen gab. 80 Gefahrenbereiche habe es 2019 im innerstädtischen Bereich gegeben, informiert Dettmann.

Im Zuge der ganz normalen Baumkontrollen, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs jedes Jahr allein schon wegen der Verkehrs- und Standsicherheit durchführen und laut Dettmann in absehbarer Zeit stattfinden sollen, wird gleichzeitig auch nach möglichen Raupennestern Ausschau gehalten. Bei Bedarf kommt ein externer Schädlingsbekämpfer zum Einsatz, der die Nester von den Bäumen absaugt. „Angebote liegen vor. Der Auftrag wird jetzt vergeben“, sagt Dettmann.

Von einem Einsatz eines sogenannten Biozids will die Stadtverwaltung möglichst absehen. Es sei zwar ein für Menschen und Tiere ungefährlicher Stoff, allerdings würden dadurch auch andere Insekten sterben. Seitens der Stadtverwaltung werde geschaut, wie sich die Situation durch die Meisen entwickle. Nehme die Verbreitung der Raupen überhand, müsse noch einmal über den Einsatz eines Biozids nachgedacht werden.

Privatleute sind auf ihrem Grundstück selbst dafür verantwortlich, Gefahrenstellen durch die Raupen zu beseitigen. Wer Fragen hat, kann sich bei der Stadtverwaltung unter Tel. 02543/730 melden. Dort kann sich nach geeigneten Schädlingsbekämpfern erkundigt werden. An Radwegen werde die Stadt bei möglichem Raupenbefall Warnschilder aufstellen. Schließlich habe sie dort eine erhöhte Verkehrssicherheitspflicht. In Wäldern müssten Wanderer und Spaziergänger selbst aufmerksam sein. Waldbesitzer sollten auf Gefahrenstellen hinweisen.

Der Verein „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (KJFH) ist bei der Nistkästen-Aktion unterstützend tätig geworden. „Ich habe seit Anfang des Jahres zwischen 100 und 150 Nistkästen gebaut“, berichtet Ludger Althoff vom KJFH-Vorstand. Mit Gruppen und auch allein in seiner Werkstatt. Die Sparkasse Westmünsterland hat Bausätze dafür gesponsert. „Die Nistkästen werden von den Meisen angenommen – ganz eindeutig“, betont Althoff, der das schon selbst beobachtet hat. Und nicht nur für Meisen hat der Billerbecker fleißig Behausungen gebaut, auch Fledermauskästen sind in seiner Werkstatt entstanden. Denn während die Meisen direkt die Raupen vertilgen, fangen Fledermäuse gerne die Falter und werden somit präventiv tätig.