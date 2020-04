Das ganze Dorf dankt für die Spenden

Zu den Schwerpunkten der Reise gehörte auch in diesem Jahr wieder die Fortentwicklung der Bildungsprojekte. Beispielsweise an den Grundschulen: Der Ortsteil Keur Massamba Gueye expandiert gewaltig. Nachdem im vergangenen Jahr zwei Grundschulklassen und der integrative Raum fertiggestellt wurde, gaben die Mitglieder jetzt den Bau zwei weiterer Klassenräume in Auftrag. Damit kommt der Verein den Bitten der Anwohner nach. Von einer „tollen Zusammenarbeit“ zwischen dem Verein und den Bewohnern des Dorfes Dijassab schwärmt die Vorsitzende auch im Zusammenhang mit der Erweiterung der Grundschule. Hier wurde vereinbart, dass „Hilfe für Senegal“ das Material für den Schulbau finanziert, die Anwohner und die Handwerker aus dem Dorf übernehmen dann die Realisierung.

Vor drei Jahren sorgte der Bau der ersten integrativen Realschule im Senegal für Schlagzeilen. Für 650 Kinder war die Schule konzipiert worden. Wie jetzt jedoch festgestellt wurde, reicht die Kapazität nicht mehr aus: Derzeit werden 1150 Kinder unterrichtet – mit bis zu 80 Kindern in einer Klasse. „Wir müssen überlegen, wie wir die Schule erweitern können“, so die Bilanz des Schulbesuchs.

Ein wichtiges Thema des Besuchs im Senegal war auch die Ausbildungspatenschaft. Bis jetzt finanzieren Sponsoren aus dem Münsterland zehn Jugendlichen die Handwerker-Ausbildung. Mit diesen Azubis trafen sich die Akteure von „Hilfe für Senegal“. „Wir haben sehr dankbare junge Menschen vorgefunden“, berichtete Gudula Gotzes. Nicht nur mit dem deutschen Don-Bosco-Werk, das die Ausbildungswerkstatt in Thiés betreibt, soll die Arbeit fortgesetzt werden. „Ins Geschäft“ will der Verein auch mit Hebammen- und Krankenschwestern-Schule kommen, um insbesondere die Mädchen intensiver zu fördern. Hier fanden jetzt erste Gespräche über eine Kooperation statt.

Schon seit Jahren betreut und finanziert der Verein mehrere Krankenstationen in Thiés und Umgebung. Doch wie werden die medizinischen Abfälle nach der Behandlung der Kranken entsorgt? Jetzt ist sie insbesondere für die Krankenstationen in Touba Toul und Kaba geregelt: Sie werden im Bezirkskrankenhaus in Khombole verbrannt. Der Spezialofen, der während des Aufenthalts der Senegal-Helfer eingeweiht wurde, ist von einer deutschen Firma gebaut worden. „Das ist jetzt eine professionelle Entsorgung. Die Abfälle werden nicht mehr irgendwo verbuddelt“, so die Vereinsvorsitzende.

Ein besonderes Erlebnis für die ganze Gruppe war die Einweihung des Brunnens im Dorf Gad Khaye: 6000 Einwohner kommen jetzt in den Genuss einer Brunnenanlage und müssen nicht mehr kilometerweit laufen, um Wasser zu holen. Die Kosten für die Anlage war von einem privaten Sponsor übernommen worden, „Hilfe für Senegal“ hatte die Organisation dieses Hilfsprojektes übernommen.

Vor Ort feierte der Verein sein 30-jähriges Bestehen. Die Feier fand im Kulturzentrum Daar’art statt. Eingeladen dazu waren alle Partner des Vereins in Thiès und Umgebung. „Viele Vertreter der Schulen und Dörfer wussten gar nichts von den anderen Projekten, das hat sich seit diesem Abend geändert“, so Gudula Gotzes.

Eventuell werden „Hilfe für Senegal“, „Ein Herz für Senegal“ sowie „Afrika direkt“ demnächst bei einem besonderen Vorhaben an einem Strang ziehen...