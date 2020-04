Henrichmann: Gottesdienste zulassen

Kreis Coesfeld. „Gläubige sollten so schnell wie möglich wieder Gottesdienste feiern können, sofern dies gesundheitlich vertretbar ist“: CDU-Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann aus Havixbeck spricht sich dafür aus, religiöses Leben Schritt für Schritt wieder zu ermöglichen. „Wichtigste Voraussetzung dafür bleibt aber, dass wir das Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus nicht erhöhen“, unterstreicht der CDU-Innenpolitiker in der Mitteilung. Für ihn sei entscheidend, dass es kein Nachlassen beim Gesundheits- und Infektionsschutz gibt. „Wir dürfen das bisher Erreichte unter keinen Umständen gefährden“, betont er. Wie der Parlamentarier weiter berichtet, werde das Bundesinnenministerium einen Vorschlag erarbeiten, wie und unter welchen Voraussetzungen religiöses Leben Schritt für Schritt wieder zugelassen werden kann. Diese Empfehlung wird abgestimmt mit den Ländern. Der Vorschlag soll bei der nächsten Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder am 30. April vorgelegt werden.

Von Allgemeine Zeitung