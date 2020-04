Besonderer Tag in dreifacher Hinsicht

Ein flaches zweigeschossiges Gebäude mit einer Nutzfläche von 1320 Quadratmetern soll auf dem Grundstück errichtet werden – mit voneinander getrennten An- und Abfahrtswegen. Das heißt: Die Zufahrt erfolgt von der Daruper Straße. Sie wird von ankommenden Einsatzkräften genutzt. Die Fahrzeughallen sind zum Friethöfer Kamp ausgerichtet. Darüber sollen die Kameraden zum Einsatzort ausrücken. Der Grund: Ankommende Kameraden können so nicht die bereits ausrückenden Fahrzeuge behindern und Kollisionen werden vermieden.

Das neue Feuerwehrgerätehaus besteht aus einer Klinkerfassade. Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem die Umkleiden, die sich – wie die Sanitärräume – flexibel gestalten lassen – je nachdem wie viele Frauen in der Wehr aktiv sind. Auch Werkstatt, Kleiderkammer und ein Besprechungsraum sind hier untergebracht. Im Obergeschoss liegt die Funkeinsatzzentrale, dazu Verwaltungs-, Schulungs- und Aufenthaltsräume samt Küche. Das Dach darüber wird begrünt. Geplant ist, dass über der Halle eine Photovoltaikanlage entsteht. Die Fahrzeughalle wird 560 Quadratmeter groß.

Durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses soll für die ehrenamtlich Aktiven optimale Bedingungen für ihre Arbeit geschaffen werden. Denn das bisherige Feuerwehrgerätehaus an der Mühlenstraße „entspricht nicht mehr den Anforderungen und konnte auch nicht mit vertretbarem Aufwand ertüchtigt werden“, sagt Bürgermeisterin Marion Dirks.

Rund 4,7 Millionen Euro kostet der Stadt der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Die Bauzeit soll voraussichtlich 15 Monate betragen. „Wir rechnen Ende April 2021 mit der Fertigstellung“, so Architekt Maik Horst, der das Gebäude entworfen hat. Sein Stadtlohner Büro hatte den Architektenwettbewerb gewonnen, der zur Errichtung des Feuerwehrgerätehauses ausgeschrieben worden war.

„Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist für Billerbeck das größte Bauprojekt in den vergangenen Jahrzehnten“, so Marion Dirks. „Die Stadt Billerbeck und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt haben in gemeinsamen Vorbereitungen in guter Abstimmung ein wirklich gutes Projekt auf den Weg gebracht.“ Der Rat habe den Rohbau des Projektes an ein Billerbecker Unternehmen vergeben, das sei auch erfreulich. Marion Dirks: „Billerbeckerinnen und Billerbecker setzen sich ehrenamtlich für die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr ein. Da ist es umso wichtiger, dass moderne Technik bereit steht und auch ein zeitgemäßes Feuerwehrgerätehaus. Wir sind sehr froh, dass wir derzeit die Bau- und Einrichtungskosten für diesen Neubau stemmen können, denn Fördermittel gibt es dafür nicht.“

Was mit dem Altbestand an der Mühlenstraße geschehe, stehe noch nicht fest. „Das muss noch in den politischen Gremien in Ruhe beraten werden. Da ja in Billerbeck immer noch erschwingliche kleine Mietwohnungen fehlen, die nach der Vorstellung von Fachleuten auch eher stadtnah anzusiedeln seien als in Neubaugebieten, könnte ich mir an dieser Stelle sehr gut eine Bebauung vorstellen, die eine Mischung von sozial geförderten und frei finanzierten Mietwohnungen vorsieht“, sagt die Bürgermeisterin.