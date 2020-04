Die Masken sollen ausschließlich an Billerbeckerinnen und Billerbecker ausgegeben werden, die sich auf anderem Wege keine Masken besorgen können. Die einfache Alltagsmaske könne grundsätzlich im Handel erworben werden, stationär und auch online, heißt es. Es gebe auch zahlreiche Anleitungen, Masken auf einfachem Wege, auch ohne das mittlerweile knapp gewordene Gummiband, herzustellen. Der Kreativität seien da keine Grenzen gesetzt.

Die Pflicht, eine Alltagsmaske zu tragen, gilt ab kommenden Montag beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr. Dabei sind auch Schals und Tücher zulässig, so die Stadtverwaltung. Und so soll die Maskenausgabe ablaufen: Am kommenden Montag können von 8.30 bis 11 Uhr Masken telefonisch unter Tel. 7363 vorgemerkt werden. Name und Adresse müssen angegeben werden. Für jedes Mitglied eines Haushalts kann dann eine Maske zur Verfügung gestellt werden. Jeder bekommt eine Abholzeit zugeteilt. Das alles nur, solange der Vorrat reicht. Vorbestellungen für künftige Maskenspenden werden nicht entgegengenommen, wie die Stadtverwaltung informiert. Abgeholt werden können die Masken dann am Montagnachmittag zur jeweils mitgeteilten Abholzeit an einem eigens aufgebauten kleinen Stand hinter dem Rathaus (Rathausparkplatz).