Erste Messe am Samstag

Zwei Personen können in einer Kirchenbank Platz nehmen – jeweils am Ende. Damit der von den Behörden empfohlene Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Ob in jeder zweiten oder jeden dritten Bank Platz genommen werden kann, werde sich in den nächsten Tagen klären. „Das muss noch eruiert werden“, so Serries. Sprich: Es muss noch ausgemessen und ausgerechnet werden. Wie viele Personen einen Gottesdienst beispielsweise im Dom genau mitfeiern dürfen, sei demnach noch unklar. Serries: „Ich schätze zwischen 60 bis 70.“ Familien oder Paare sollen nicht getrennt werden und können nebeneinander sitzen. Die Kirchengemeinde rät dringend den Menschen, die zur Risikogruppe gehören, noch nicht wieder zu den Gottesdiensten zu kommen.

Für jeden Gottesdienst gibt es Ordner, die die Besucherwege regulieren. Der Eingang zum Dom erfolgt von der Pfarrheimseite aus, der Ausgang dann zum Markt oder durch das Hauptportal. Menschen mit Rollstühlen oder Rollatoren dürfen zur Pfarrheimseite raus.

Unmittelbar vor der Kommunion werden sich die Priester die Hände desinfizieren. „Die Menschen bleiben während der Kommunion in ihren Bänken“, berichtet der Propst. Die Hostien werden zu ihnen gebracht. Wer die Hostien austeilt, trägt einen Mundschutz. Die Mundkommunion müsse laut Bistum bis auf Weiteres unterbleiben. Gotteslobe wird es auch nicht geben. Die musikalische Gestaltung, so der Propst, werde überwiegend instrumental sein. Auch Messdiener werden noch nicht bei den Messen eingesetzt. Es sollen so wenig Menschen wie möglich im Altarraum sein. Gottesdienstbesucher dürfen auch mit Mund- und Nasenschutz an den Gottesdiensten teilnehmen.

Alle Gottesdienste am Wochenende werden im Dom gefeiert, „weil wir dort mehr Platz haben“, so der Propst. Samstags um 18 Uhr sowie sonntags um 8 und 10 Uhr. Zusätzlich soll es bis auf Weiteres auch sonntags einen Wortgottesdienst geben, der immer um 18 Uhr im Dom stattfinden soll. „Ein freier gestalteter Gottesdienst, den wir anbieten wollen“, erklärt der Propst. Die Messen werktags in der Kapelle des Ludgerus-Stiftes finden weiterhin statt und können über die Videoanlage von den Bewohnern des Hauses in den Wohnbereichen und Zimmern mitgefeiert werden. In der Johannis-Kirche erfolgen werktags alle 9-Uhr-Messen. Mittwochs um 19 Uhr und freitags um 18 Uhr sind die Gottesdienste im Dom.

Eine Lösung für Kommunionfeiern und Firmungen gebe es laut Propst Serries noch nicht. Kommenden Mittwoch werde die Arbeitsgruppe der Kirchengemeinde noch einmal tagen und auch darüber beraten. Serries freut sich über die Entscheidung, dass Gottesdienste mit Beteiligung von Gläubigen wieder stattfinden dürfen. Es sei gut und richtig. „Ich bin sehr dankbar dafür“, sagt er.