Unverzüglich nach Bestätigung der ersten Infektion sei eine Testung aller Bewohner und Mitarbeiter veranlasst worden, und aufgrund der seit Wochen geltenden Ausgangsregelungen sei der Kreis der Kontaktpersonen sehr gering. Nach der Testung stehe nun fest: „Ein Mitarbeiter ist betroffen“, so Markus Wixmerten, Geschäftsführer im St.-Ludgerus-Stift, gegenüber unserer Zeitung. Er ist ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie das Virus ins Haus gekommen ist, sei allerdings unklar. Wer sich bei wem angesteckt habe, sei nicht geklärt. „Unsere Mitarbeitenden sind sehr vorsichtig – den Bewohnern und sich selbst gegenüber“, sagt der Geschäftsführer.

Derzeit bestehe in der Einrichtung, so wie in allen anderen Senioren- und Pflegeheimen auch, ein Besuchsverbot, „an das wir uns gehalten haben“, so Wixmerten. Eine Ausnahme habe es unter strengen Auflagen für schwerkranke und sterbende Bewohner gegeben, deren Angehörige kontaktlos zu ihnen geführt worden seien. Wixmerten: „Das waren Einzelfälle.“ Nur über die Veranda der Cafeteria hätten Angehörige mit Mund- und Nasenschutz Bewohner sehen dürfen. An der frischen Luft, unter riesigem Abstand, getrennt mit einer Plexiglasscheibe sowie in Anwesenheit eines Mitarbeitenden. Alles in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. „Wir gehen nicht davon aus, dass es dadurch passiert ist. Denn die Bewohnerin, die positiv getestet wurde, hatte darüber keinen Kontakt“, so Wixmerten.

Seit einigen Wochen bereits werde in der Einrichtung sehr intensiv getestet, und bisher seien die Testergebnisse immer negativ gewesen. Bei dem geringsten Verdacht sei die betroffene Person unverzüglich isoliert worden – egal ob Bewohner oder Mitarbeiter. So sei in der Altenhilfeeinrichtung bisher eine Ansteckung verhindert worden, wie die Stift Tilbeck GmbH mitteilt. Eine wichtige Zeit, die das Ludgerus-Stift nutzen konnte, sich auf den nun eingetretenen Fall der Infektion vorzubereiten. Neben der Einrichtung eines Krisenstabes, der mehrmals in der Woche über die Corona-Lage berate, seien die Bestände der Schutzartikel geprüft und aufgestockt worden, heißt es. Zahlreiche Vorsorgemaßnahmen zum Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern seien so schon frühzeitig auf den Weg gebracht worden. Die Vorgaben der Corona-Verordnungen der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie und auch die Richtlinien und Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes seien seit dem Beginn der Pandemie umgesetzt und entsprechende Pläne für diesen Fall seien erarbeitet worden.

Sämtliche Schutzmaßnahmen seien bereits veranlasst worden und durch den bestehenden Kontakt zu den Gesundheitsämtern des Kreises Coesfeld, hätten Maßnahmen, Testungen und Abstimmungen schnell erfolgen können. In den nächsten Tagen soll noch einmal aus Sicherheitsgründen eine Nachtestung vorgenommen werden.

„Unsere Mitarbeitenden leisten schon seit Wochen hervorragende Arbeit und grenzen nicht nur im Rahmen der Kontaktsperre, sondern auch darüber hinaus ihre Kontakte sehr stark ein, weil sie sich ihrer beruflichen Verantwortung sehr bewusst sind. Auch in dieser Lage können wir uns auf sie verlassen, das schätzen wir sehr“, zollt Wixmerten ihnen Respekt.