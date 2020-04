Zu den über 20 Kunstwerken, die er geschaffen hat, gehört auch das Bild einer „Corona-Madonna“. „Ein Bild, das traditionelle Symbolik mit Corona verbindet“, sagt Ahler. Die Madonna trägt die Farben Rot, Weiß und Blau. „Die typischen Marienfarben“, so der Künstler. Sie stehen für Liebe, Reinheit und Himmelsrecht. Sie trägt das Jesuskind mit typischer Segensgeste auf dem Arm und steht im Strahlenkranz einer Sonnenfinsternis – der Mond mit dem Coronavirus ist zu ihren Füßen. Der Mond symbolisiert die Nacht, das Dunkle, das Böse. „Und die Maria überstrahlt alles“, erklärt der Lehrer die Symbolik. „Sie hat ein rotes T-Shirt in Herzform. Es heißt: Sei herzlich. Sie trägt eine Jeans. Das heißt: Sei cool. Ihre Turnschuhe bedeuten, dass wir die Zeit sportlich nehmen sollen. Der jüdische Gebetsschal, den sie umhat, symbolisiert den Schutz der anderen.“ Die Stopp-Geste der Maria soll daran erinnern, dass man auf Abstand gehen soll. Im Hintergrund sind Planeten und Coronaviren zu sehen. So hat Ahler den Mikro- und Makrokosmos auf die gleiche Größe gebracht.

Zu dem großen Kunstwerk mit der Madonna gehören noch zwei kleinere Bilder, die der Billerbecker gemalt hat. „Es ist ein Triptychon“, erklärt er. Auf einem der beiden kleineren Bilder ist Jesus mit der Dornen- und der Corona-Krone zu sehen. „Corona heißt übersetzt Krone“, so Ahler. Auf dem dritten Kunstwerk sind auf einer Tür die umgedrehte Vier und die drei lateinischen Buchstaben „CLT“ zu lesen. „Das alte Pestzeichen, um Leute zu warnen“, erklärt der Pädagoge. Auf seinem Bild soll es natürlich vor Coronaviren warnen und schützen.

Das Bild der Corona-Madonna ist innerhalb einer Woche entstanden. „Die anderen Bilder jeweils an zwei Tagen“, berichtet Ahler. „Wenn ich sie mir anschaue, spenden sie mir Trost.“ Seine Frau Marita Ahler hat passend zu den drei Kunstwerken zum bekannte Marienlied „Maria, breit den Mantel aus“ eine fünfte Strophe gedichtet. Sie lautet: „Maria hilf in dieser Zeit, wo Nähe uns besonders freut. Dann wir auf Abstand freudig gehen und auch den Schutz des Nächsten sehen. Patronin voller Güte, uns aller Zeit behüte.“

Zu sehen sind die drei Kunstwerke mit einer detaillierten Erklärungen zur Symbolik im Erkerfenster des Pfarrheims zur Domseite hin. Bis Pfingsten sind die von Stefan Ahler gemalten Bilder dort ausgestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass das Fenster zu Präsentationszwecken genutzt wird. „Dort stand schon zu Weihnachten eine Krippe“, so Diakon Thorsten Wellenkötter. Auch zur Firmung seien schon Kunstwerke, auch öfter schon von Stefan Ahler, dort gezeigt worden. Wer die drei Kunstwerke sehen möchte, ist eingeladen, zum Fenster des Pfarrheims zu kommen.