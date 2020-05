Startschuss für Feuerwehrbau gefallen

Billerbeck. Es ist ein besonderer Spaten, den Feuerwehrleiter Wolfgang Langner in seinen Händen hält. Er kam schon 1962 beim ersten Spatenstich für den Bau des alten Feuerwehrgerätehauses an der Mühlenstraße sowie bei dessen Anbau zum Einsatz. Und am Montagnachmittag erfolgte damit der symbolische erste Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus, das am Friethöfer Kamp errichtet wird. Und in den künftigen neuen Räumlichkeiten, „bekommt der Spaten einen Ehrenplatz“, so Langner. „Er wird noch mit Plaketten versehen.“

Von Stephanie Sieme