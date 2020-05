Toben und rutschen mit Abstand

Billerbeck. Die Spielplätze sind ab Donnerstag bekanntlich wieder geöffnet. Mit diesem Schritt soll Kindern und deren Familien mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, wie die Stadt Billerbeck mitteilt. In der aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist festgelegt, dass Begleitpersonen den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten sollen. Ansonsten gilt nach wie vor auch auf den Spielplätzen die Regel des Kontaktverbotes. Mehr als zwei Personen, das gilt auch für Kinder, die nicht im gleichen Haushalt wohnen und/oder zum engen Familienkreis gehören, dürfen sich nicht in der Öffentlichkeit aufhalten. Die Erziehungsberechtigten sind in der Verantwortung, das auch auf dem Spielplatz sicherzustellen. Auch alle anderen Empfehlungen, die dazu beitragen können, dass das Coronavirus nicht übertragen wird, gelten natürlich: Hände waschen und, wenn es nach dem Alter der Kinder möglich ist, nicht ins Gesicht fassen. Auch Picknicken ist nach wie vor überall, auch auf den Spielplätzen, untersagt. Daher sind Treffen von Familiengruppen, Spielgruppen, Nachbarschaften oder ähnlichem auch auf Spielplätzen nicht zulässig. Die Kommunen sind gehalten, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren und bei Bedarf strengere Nutzungskonzepte zu entwickeln, so die Stadtverwaltung.

Von Allgemeine Zeitung