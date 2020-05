Flugpionier-Skulptur in Lebensgröße

Billerbeck. In Bronze und in Lebensgröße steht ein ganz besonderer Mann vor der Villa. Es ist Flugpionier Josef Suwelack. „Der älteste Bruder meines Vaters“, so Nachfahre Wolfgang Suwelack, der seinem Onkel mit der Skulptur ein besonderes Andenken bereiten wollte. Der Blick der Bronze-Statue, die von der Kunstgießerei Schmäke gefertigt wurde, ist gen Himmel gerichtet. Genauer gesagt schaut die Skulptur im Piloten-Outfit in Richtung eines kleinen Flugzeuges, das an der Decke zu schweben scheint. „Das hat Prof. Jörg Heydemann nach historischen Vorgaben modelliert und in der Glockengießerei Gescher gießen lassen. Das habe ich schon seit zehn Jahren. Es hing vorher im Haus“, erzählt Wolfgang Suwelack. Es ist eine Nachbildung des Flugzeugs, mit dem Josef Suwelack am 8. Dezember 1911 einen Weltrekord aufstellte. Mit einem Fluggast an Bord blieb er in seiner „Rumpler-Taube“ vier Stunden und 34 Minuten in der Luft. Das machte den jungen Billerbecker damals weltberühmt.

Von Stephanie Sieme