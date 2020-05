Planschen unter Auflagen und mit Personenbegrenzung

Auch die Anzahl der Besucher, die sich zeitgleich und mit Mindestabstand im Wasser aufhalten dürfte, werde entsprechend der Größe der Wasserfläche begrenzt. Daneben würden voraussichtlich Sprungbretter und auch die Rutsche sowie die Warmwasserduschen und Teile der Umkleidekabinen geschlossen bleiben, heißt es. Auf detaillierte Regelungen werde gewartet.

Mit dem Verkauf der Saisonkarten für Erwachsene, Kinder und Familienkarten startet die Stadtverwaltung am Freitag (8. 5.) um 14 Uhr. Das Rathaus-Foyer und das Büro links neben dem Eingang sind am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag (9. 5.) von 9 bis 13 Uhr nur für den Verkauf von Saisonkarten geöffnet. Auch hier müsse der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Um Kontakte zu vermeiden, erfolgt der Ausgang über den Hinterausgang des Rathauses. Diese Regelungen gelten auch für das Wochenende 15. und 16. Mai, so die Stadtverwaltung.

Beim Vorverkauf gilt folgendes zu beachten:

0 Saisonkarten für Erwachsene, Kinder und Familien (sog. Familienkarten) werden wegen der Umstellung auf Plastikkarten nur im Rathaus ausgestellt beziehungsweise verlängert. Verlängerungen von 2019 auf 2020 können sofort vorgenommen werden. Neuausstellungen sind nicht sofort möglich, da ansonsten zu lange Wartezeiten entstehen würden. Eine Abholung der neu auszustellenden Karten ist drei Werktage nach der Einreichung der vollständigen Unterlagen im Foyer des Rathauses möglich. Während der laufenden Saison erfolgt die Ausgabe der Karten möglichst am nächsten Werktag.

0 Für alle Saisonkarten (einschließlich der Familiennebenkarten) wird ein Lichtbild in Passbildgröße benötigt. Dieses gilt jedoch nicht für Kinder unter drei Jahren. Die Lichtbilder sind entweder mitzubringen oder können vorab per E-Mail an freibadkarten@billerbeck.de gemailt werden. Die Fotodatei sollte wie folgt benannt werden: Name-Vorname-Geburtsjahr.

0 Die Saisonkarten haben zunächst für die laufende Badesaison 2020 Gültigkeit. Sie können jedoch bis zu dreimal für jeweils eine weitere Badesaison verlängert werden, so dass nicht in jedem Jahr ein neues Passbild benötigt wird, sondern nur einmal in vier Jahren.

0 Für die Saisonkarten gelten folgende Preise: für Erwachsene 50 Euro, für Kinder 25 Euro, für Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren 65 Euro. Für bestimmte Personengruppen wie Bezieher von Arbeitslosengeld, Leistungen nach SGB II, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte sind Gebührenermäßigungen nach der jeweils gültigen Gebührenordnung möglich. Die Berechtigung zur Gebührenermäßigung ist durch Vorlage eines entsprechenden Ausweises, Bescheides oder ähnliches nachzuweisen. Sonstige Gebührenermäßigungen auf Saisonkarten werden in diesem Jahr nicht gewährt.

0 Für die Ausstellung der Saisonkarten für Erwachsene und Kinder wird ein gültiger Personalausweis und für die Ausgabe der Familienkarten ein Familienstammbuch benötigt.

0 Zur Vermeidung von Wartezeiten und Menschenansammlungen wird empfohlen, sich für Neubestellungen unter www.billerbeck-muensterland.de/aktiv/freibad.de ein Bestellformular herunter zu laden, das ausgefüllt zur Beantragung der Karten mitgebracht wird. Ferner wird gebeten – soweit nicht vorhanden – die fehlenden Lichtbilder zu beschaffen und diese gegebenenfalls vorab zu mailen.