Der Alltag werde in der kommenden Zeit natürlich anders aussehen als gewohnt, heißt es in einer Pressemitteilung. Oberstes Gebot sei es, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten und mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Das Konzept der OGS sei dementsprechend angepasst worden. Das offene Konzept, bestehend aus Nutz- und Themenräumen, sei in ein Gruppenkonzept geändert worden. Die Schülerinnen und Schüler werden in einzelnen Gruppen gemeinsam zu Mittag essen, spielen, basteln und ihre Hausaufgaben erledigen. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln würden auf Schildern symbolisch dargestellt und mit den Kindern zu Beginn des Angebotes besprochen.

„Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit den Kindern und sind uns sicher, dass wir ein tragfähiges Konzept erstellt haben, um den Kindern einen tollen Aufenthalt bieten und gleichzeitig auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten zu können.“, so OGS-Leiter Thomas Höing.

7 Weitere Informationen zum aktuellen Konzept finden Interessierte auf der Internetseite der Vereins „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (KJFH) unter www.kinder-jugend-familie.de. Unter Tel. 02543/238423 können Informationen zu den aktuellen Möglichkeiten der Kinderbetreuung nachgefragt werden.