Hygienevorgaben für Kapelle überprüft

Billerbeck. Auch in der Aulendorfer Marienkapelle werden wieder Gottesdienste gefeiert. Ab dem 17. Mai ist es so weit, wie die Capellengemeinde Aulendorf mitteilt. Nach Absprache mit Propst Hans-Bernd Serries und zusammen mit dem Kapuzinerbruder Bernd, dem Guardian des Kapuzinerklosters in Münster, wurde eine Ortsbegehung in der Kapelle durchgeführt, um die Machbarkeit von Gottesdiensten unter Einhaltung der Hygienevorgaben zu prüfen. Die Gottesdienstbesucher müssen sich dabei auf viele Einschränkungen einstellen. Neben dem deutlich verringerten Platzangebot, werden auch in Aulendorf Ordner helfen, dass die Abstandsregeln vor und in der Kapelle berücksichtigt werden, so die Capellengemeinde. Sie leiten unter anderem jeden Besucher auf die ausgewiesenen Plätze in der Kapelle, eine freie Platzwahl wird nicht möglich sein. Es besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dieser wird aber dringend empfohlen. Die Kommunion wird ausgeteilt, in dem der Zelebrant von Bank zu Bank geht und die Kommunion in angemessenem Abstand reicht. Wie auch in den Billerbecker Gottesdiensten desinfiziert er sich zuvor die Hände und legt einen Mund-Nasen-Schutz an. Auf die Mund- und Kelchkommunion muss bis auf weiteres verzichtet werden.

Von Allgemeine Zeitung