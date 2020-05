„Wir hoffen, dass es losgeht“

Bei all dem Hin und Her, findet Niehoff deutliche Worte. Die Öffnung der Gastronomiebetriebe rechne sich „hinten und vorne nicht. Da muss man realistisch sein. Die hohen Auflagen sind sehr kostenintensiv“, sagt Niehoff. Und durch den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen, würden schließlich Kapazitäten reduziert. „50 Prozent unserer Tische haben wir abgebaut, um dies zu gewährleisten“, berichtet der Gastronom. Zusätzlich entfallen die für die Gastronomie und Hotellerie wichtigen Veranstaltungen wie Tagungen, Seminare und Feiern. Niehoff: „Man ist von einer Vollbelegung auf null runter.“ Bis es sich einigermaßen wieder rechne, werde es Wochen, Monate dauern. „Dazu müssen auch wieder Veranstaltungen stattfinden“, betont er. Um wieder einen Einstieg zu bekommen, sei die Öffnung gut. Es sei aber nur eine Zwischenlösung und die große Frage laute: Wie lange soll diese Zwischenlösung dauern?

Die Situation der Gastronomiebetriebe sei für alle eine wirtschaftliche Katastrophe. „Ich mag gar nicht das Buch aufklappen, da kriege ich Tränen in den Augen“, so Peter Mettenborg (Billerbecker Hof) und meint damit das Reservierungsbuch. Wichtige Feste wie Kommunionen und Hochzeiten – alles sei weggebrochen. „Alles, was jetzt weg ist, können wir nicht mehr reinholen“, so Mettenborg, der wie alle anderen auch nun für eine weitere Woche alles stornieren musste. Direkt am Montag wäre er zwar nicht gestartet, aber Mitte dieser Woche. Denn die Zeit von den angekündigten Lockerungen bis zum tatsächlichen Öffnungsdatum sei sehr knapp gewesen. Auch die Auflagen seien erst zum vergangenen Wochenende hin bekannt gemacht worden. Trotzdem hatte er sich vorbereitet, um noch in dieser Woche loslegen zu können.

Die Situation, in der sich die Gastronomiebetriebe befinden, sei ein „wirtschaftliches Desaster“, so Frank Groll (Domschenke). Schließlich gebe es trotz der zweimonatigen Schließung weiterhin laufende Kosten wie beispielsweise für Energie, Versicherung, Löhne. Und wichtige Veranstaltungen und Feiern von Firmen sowie Privaten seien abgesagt. Groll hatte für den Start in dieser Woche bereits alles eingekauft. Alle Reservierungen hätten nun wieder storniert werden müssen. „Wir lassen den Kopf trotzdem nicht hängen, schauen nach vorn“, so Groll.

Die Restaurants müssen Hygienekonzepte vorlegen. An einem Tisch können Personen aus zwei Haushalten sitzen. Eine Begrenzung der Personenzahl ist nicht vorgesehen. Die Gäste werden an den Tischen platziert und müssen sich zudem namentlich registrieren lassen, damit im Fall der Fälle eine Infektionskette nachverfolgt werden kann. Stühle und Tische und Equipment wie Salz- und Pfefferstreuer – alles müsste nach jedem Gast desinfiziert werden. Aber auch Desinfektionsmittel müssen für die Gäste bereitstehen. Für die Mitarbeiter gibt es eine Schutzmaskenpflicht, Gäste müssen sie beim Betreten und Verlassen des Lokals sowie beim Gang zur Toilette tragen. Auch wenn es von der Landesregierung keine Vorgaben hinsichtlich der Öffnungszeiten gebe, werden die Zeiten trotzdem eingeschränkter sein. „Um einen reibungslosen Schichtwechsel garantieren zu können“, sagt Niehoff.

Anja Cordes, Inhaberin der Grotteria in Darup, nimmt an einem Online-Seminar des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes teil, das zu den Hygieneauflagen angeboten wird. Wann sie wieder öffnet, kann sie noch nicht sagen. Sie will schauen, wie sich die Lage entwickle, wie der Betrieb anderer Gastronomiebetriebe in umliegenden Kreisen laufe. Der Außer-Haus-Verkauf gehe aber weiter. „Pizza und Pasta ist gut für das Außer-Haus-Geschäft“, sagt sie. „Wir sind ganz gut Drumherum gekommen.“ Trotzdem gebe es natürlich Einbußen – durch die Schließung und bei einer Öffnung durch eine reduzierte Platzanzahl.