7,2 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen waren für 2020 im städtischen Haushalt verplant, nach aktuellem Stand werden es aber voraussichtlich zwei Millionen Euro weniger sein. Aufgrund der Corona-Krise brechen Unternehmen Einnahmen und der Stadt folglich die Gewerbesteuer-Einnahmen weg. Um Unternehmen in der Krise zu unterstützen, wurde seitens der Stadt die Möglichkeit geschaffen, dass bei erheblicher Härte ein Antrag auf zinslose Stundung von Gewerbesteuerzahlungen für drei Monate gestellt werden kann. Weiterhin haben Firmen von Seiten der Finanzverwaltung aber auch die Möglichkeit erhalten, ihre Gewerbesteuervorauszahlungen durch Antrag beim Finanzamt auf Null setzen zu lassen und somit vorerst keine Gewerbesteuer zu zahlen. Entsprechende Messbescheide von Unternehmen sind bei der Stadt bereits eingegangen.

„Da wir aber noch eine Nachzahlung an Gewerbesteuer aus dem vergangenen Jahr erhalten werden, von der ich schon weiß, sind es dann 1,2 Millionen Euro weniger, mit denen wir rechnen müssen“, so Marion Lammers. „Damit ist unser geplanter Jahresüberschuss hinfällig.“ Würden die Zahlen so bleiben, verbuche die Stadt ein dickes Minus auf ihrem Konto am Jahresende. „Wir werden die nächsten drei bis fünf Jahre mit der Krise zu tun haben“, berichtete die Kämmerin. „Nichtsdestotrotz hätte es schlimmer kommen können, und zwar wenn alle Unternehmen den Gewerbesteuermessbetrag auf null gesetzt hätten.“ Neben Einbrüchen bei der Gewebesteuer, werde es die auch bei der Einkommensteuerbeteiligung geben – unter anderem auch durch Kurzarbeit.

Gleichzeitig würden der Stadt mehr Kosten in verschiedenen Bereichen entstehen – wie Freibad, Kultur und Schulmensa. Kulturveranstaltungen fallen aus. Die Mensa, die Schulen und Kitas mit Essen versorgt, ist geschlossen und das Freibad öffnet später. Berücksichtigt werden müssten zudem noch höhere Kosten durch einen erhöhten Reinigungsaufwand wie beispielsweise in den Schulen, Desinfektionsmaterial und Personalkosten.

Eine gute Nachricht hatte die Kämmerin aber auch noch mit im Gepäck: Die Stadt habe vorgesorgt, verfüge über ein finanzielles Polster. Die Ausgleichsrücklage mit 4,5 Millionen wird darüber hinaus mit mindestens 3,79 Millionen Euro aufgefüllt. Das Endergebnis des Jahresabschlusses 2019 wird im Juni bekannt gegeben. Marion Lammers: „Das reicht, um nicht in die Haushaltssicherung zu kommen. Alle Investitionen können ohne Kreditaufnahmen weiter ausgezahlt werden. Vorausgesetzt die Pauschalen des Landes bleiben in verplanter Höhe.“

Bei städtischen Bauvorhaben könne es coronabedingt allerdings zu Verzögerungen kommen. Hier will die Stadtverwaltung mit entsprechenden Maßnahmen vorsorgen, damit keine höheren Baukosten durch Verzögerungen entstehen würden, wie Rainer Hein (Stadt) informierte.