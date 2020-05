Auch in den Kindergärten behilft man sich auf diese Weise, seit der Corona-Lockdown Mitte März die Verbindungen der Kita-Kinder untereinander sowie der Kinder zu den Erzieherinnen weitestgehend kappte. Und was da an Nachrichten, Bildern, Fotos, Videos und Bastelarbeiten hin und her fliegt, dokumentiert, wie sehr sich Groß und Klein vermissen. „Eine Gruppe hat Fotos der Kinder zu einer mit Musik unterlegten Diashow zusammengefügt und uns geschickt. Die lachenden Gesichter und die Kinder in ihrem privaten Umfeld zu sehen, hat uns so berührt, dass wir die Diashow um alle Gruppen und das Team erweitert haben“, erzählt Angelika Püth, Leiterin der Kita St. Gerburgis, die von insgesamt 78 Kindern gerade mal 22 Mädchen und Jungen im Rahmen der Notbetreuung in der Einrichtung hat.

Seit Donnerstag gilt eine weitere Lockerung: Kinder, die integrativ betreut werden, sowie angehende Schulkinder mit einer Förderung über das Bildungs- und Teilhabegesetz, dürfen die Kindergärten wieder besuchen, in Billerbeck führt das aber nur zu einem leichten Anstieg der Besuchszahlen. Ab dem 28. Mai sollen dann alle künftigen Schulkinder hinzukommen. Wie es für die mittleren Altersgruppen und die ganz Kleinen weitergeht, ist bislang unklar.

Und dabei wäre eine Perspektive für die Familien so wichtig, meint etwa Anja Terbeck, Leiterin der DRK-Kita Johann Heermann, in der derzeit 16 von 61 Kindern betreut werden. „Anfangs haben viele das intensive Zusammensein und die Entschleunigung genossen. Inzwischen mehren sich aber die Stimmen, die sagen, dass endlich was passieren muss.“ Ähnliche Gespräche führt auch Claudia König. „Die Eltern, die seit Wochen Beruf, Kinderbetreuung und Homeschooling unter einen Hut bringen müssen, laufen auf dem Zahnfleisch. Und auch den Kindern wird einiges abverlangt“, weiß die Leiterin der Kita Kunterbunt in Trägerschaft der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Billerbeck, die aktuell von 15 statt 82 Kindern besucht wird. König kritisiert, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Krise und ihren Folgen ganz viele Themen wichtig sind, die Familien mit ihren Problemen aber weitgehend allein gelassen werden. König: „Das sorgt bei Eltern zurecht für Unmut.“

Fest steht: Kindergartenalltag, wie man ihn vor Corona kannte, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Und der neue Alltag in der Notbetreuung und im eingeschränkten Regelbetrieb ist geprägt von Sicherheitsvorkehrungen: Fremde dürfen die Einrichtungen nicht betreten, Eltern müssen ihre Kinder schon an der Eingangstür und nicht erst in der Gruppe abgeben, Kinder müssen in ihren Gruppen bleiben, Erzieherinnen müssen Abstand zueinander halten. Abstand zu den Kindern können sie indes nicht halten. „Kita bedeutet ganz viel Nähe. Das muss auch so bleiben“, sagt Angelika Püth, der wichtig ist, „dass der Alltag weniger von Sorgen und Ängsten als vielmehr von Gelassenheit, Humor und Freude bestimmt ist.“ Nicht umsonst prangt der farbenfrohe Regenbogen am Haupteingang – zugleich Symbol für gute Laune und Hoffnung. Oder anders formuliert: Alles wird gut.