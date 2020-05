Zunächst nur Spende von Kleidungsstücken möglich

An den beiden Dienstagen, 19. und 26. Mai, erfolgt in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ausschließlich die Annahme von Kleidungsstücken, die für die Textil-Oase gespendet werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Es wird darum gebeten, nur gut erhaltene Sommerkleidung abzugeben, da in den Räumen keine Lagermöglichkeiten für die Herbst- und Winterkollektion bestehen. Nach Möglichkeit sollten Kleidungsstücke in Kartons abgegeben werden.

Ab Dienstag (2. 6.) kann in der Zeit von 15 bis 17 Uhr dann wieder wie gewohnt an allen Dienstagen im Monat sowohl Kleidung erworben als auch abgegeben werden. An den Samstagen bleibt die Textil-Oase vorerst noch geschlossen.