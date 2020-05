Coesfeld. Coesfeld soll in diesen Sommerferien ein Urlaubs-Hotspot für Wohnmobilisten werden. Sie sollen ausnahmsweise nicht nur auf dem eingerichteten Stellplatz an der Osterwicker Straße, sondern auch auf den angrenzenden Parkflächen Quartier beziehen dürfen. Eine entsprechende Beschilderung soll die Verwaltung vornehmen und zugleich prüfen, ob mit wenig Aufwand während der Ferienzeit zusätzlich eine Parkfläche am Haugen Kamp für so genannte autarke Reisemobile bereitgestellt werden kann, die über eine eigene Strom- und Wasserversorgung und Entsorgungsmöglichkeiten verfügen.

Von Ulrike Deusch