Land gewährt Zuschuss für Tartanbahn und Mini-Spielfeld

Billerbeck. Er war schon angekündigt. Doch nun flatterte der Förderbescheid des Landes NRW auch tatsächlich auf den Schreibtisch von Bürgermeisterin Marion Dirks. Das Land fördert die Maßnahme „Verbesserung der sportlich genutzten Bewegungsfläche Sportzentrum Helker Berg“ mit einer Summe von über 390 000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das sind 65 Prozent der geplanten Investitionssumme in Höhe von rund 600 000 Euro. Nach mehr als 20 Jahren ist die Laufbahn rund um den Rasenplatz sanierungsbedürftig. Ebenso der Rasenplatz und die ihn umgebende Wasserrinne. In diesem Zuge hatten Läufer eine Beleuchtung der Laufbahn angeregt, damit sie, auch als Freizeitläufer, in der dunklen Jahreszeit Laufmöglichkeiten haben. Auch die entsprechende Abteilung des DJK-VfL Billerbeck habe laut Stadt mehr Möglichkeiten. Zur Abrundung wurde noch ein Mini-Spielfeld als „Mini-Soccer-Court“ geplant. Auf der Suche nach Fördermöglichkeiten hatten Gespräche mit der Bezirksregierung Münster ergeben, dass das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Strukturentwicklung des ländlichen Raums herausgegeben hat.

Von Allgemeine Zeitung