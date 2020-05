„Toller Start“ in die Freibadsaison

„Es hat alles gut funktioniert“, zieht Maas Bilanz. „Die Gäste haben sich an die Regeln gehalten und waren froh und dankbar, dass ein Freibadbesuch überhaupt möglich ist.“ Die Mitarbeiter hätten allenfalls kleine Gruppen darauf hinweisen müssen, die Abstandsregeln einzuhalten. Maas: „Das war kein Problem.“ 700 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten, 155 von ihnen im Wasser. „Es waren aber höchstens 60 Personen gleichzeitig im Wasser“, berichtet Maas. Schlangen am Eingang gab es nicht. Das liegt vor allem daran, dass den Gästen beim Betreten der Anlage ein Vordruck ausgehändigt wird, den sie erst beim Verlassen ausgefüllt abgeben müssen. „Alle haben mit großem Verständnis die notwendigen Angaben gemacht“, so Maas.

Am eher kühlen Eröffnungstag Mittwoch kamen immerhin schon 151 Wasserfreunde, um nach der langen Winterpause endlich wieder abzutauchen. 7 Heute und morgen ist das Freibad von 10 bis 20 Uhr geöffnet, montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr. Das Frühschwimmen (für Mitglieder im Förderverein) startet am Dienstag (26. 5.) von von 5.45 bis 9.30 Uhr.