Statt Lager Spaß zu Hause

Als die Verantwortlichen in der vergangenen Woche vom Bistum Münster eine Liste bekamen, auf der die angesichts der Corona-Pandemie geforderten Bedingungen für die Durchführung von Ferienlagern zusammengefasst waren, war ihnen sofort klar, dass alle für den Sommer geplanten Lager abgesagt werden müssen (wir berichteten): drei im Sauerland – Holthausen, Lenne und Kirchhundem – und die beiden Auslandslager für die Jugendlichen in Österreich und Kroatien.

Traurige Nachrichten für rund 300 Kinder und Jugendliche, die sich schon auf die spannende und lustige Zeit im Lager gefreut hatten. Seit über 30 Jahren sind die KjG-Ferienlager Tradition. Ganze Familiengenerationen erinnern sich mit Freude an Lagerzeiten. Nie zuvor hat es eine Absage gegeben. Die Situation wirbelt viele Urlaubs- und Ferienpläne von Familien durcheinander und stellt sie zum Teil auch vor echte Herausforderungen in Sachen Kinderbetreuung. „Obwohl sie natürlich enttäuscht waren, haben alle verständnisvoll reagiert“, berichtet Sebastian Dahl. „Wir sind selber auch traurig“, sagt seine Vorstandskollegin Marie Stadtmann, die wie viele vom einstigen Lagerkind in die Führungsriege hineingewachsen ist. Längst sind auch die rund 100 Gruppenleiter und Kochteams eine eingeschworene Gemeinschaft.

Die Gründe für die Absage der Lager liegen auf der Hand. „Nach den jetzigen Vorschriften dürften wir die Kinder gar nicht mit einem großen Bus ins Sauerland fahren“, nennt Sebastian Dahl einen Punkt, an dem das Projekt Ferienlager schon scheitern würde. „Mehrere Transporte sind aus Kostengründen nicht vorstellbar“, so Dahl. Aber auch vor Ort könnten die Hygieneregeln in den Schützenhallen im Sauerland, im Selbstversorgerhaus in Österreich und auf dem Zeltplatz in Kroatien nicht eingehalten werden. Allein der geforderte Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ist unmöglich. „Außerdem könnten wir ganz viele Programmpunkte und Ausflüge gar nicht anbieten“, ergänzt Marie Stadtmann.

Alle Familien bekommen das bereits gezahlte Geld zurück. „Aber wir würden uns über Spenden freuen“, bittet Sebastian Dahl im Namen des Vorstands um Unterstützung. Natürlich sind Hallen und Zeltplätze längst gebucht und auch wenn das Ferienwerk auf die Kulanz der Vertragspartner hofft und noch in Verhandlung mit ihnen steht, ist klar, dass Kosten anfallen werden. „Wir rechnen mit einem höheren vierstelligen Betrag“, weiß Dahl noch nicht, was genau aufs Ferienwerk zukommen wird. Auch ob und in welcher Höhe Zuschüsse vom Bistum fließen, ist ungewiss. Zugleich gibt es Fixkosten wie laufende Versicherungen oder Fortbildungsmaßnahmen.

Marie Stadtmann denkt schon in die Zukunft: „Hoffentlich ist das jetzt nur eine Ausnahme und die Lager können im nächsten Jahr wieder stattfinden.“ 7 Spendenkonto (Sparkasse Westmünsterland): DE41 4015 4530 0034 0011 15