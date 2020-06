Ruhig Blut – auch in Corona-Zeiten

DRK ruft zur Spende am 9. Juni auf

Billerbeck. Auch in Corona-Zeiten werden dringend Blutkonserven gebraucht, teilt das DRK Billerbeck mit und lädt zur Blutspende am Dienstag (9. 6.) von 16 bis 20 Uhr ins Don-Bosco-Schulgebäude ein. Es ist der zweite Blutspendetermin in diesem Jahr.