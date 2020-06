„Er hat sehr viel für diese Stadt getan“

Das Städtebauliche Entwicklungkonzept, vor allem die neue Fußgängerzone, Freibad, Radbahn, Domkontor, Rathausaufzug, die Goldmedaille für „Unsere Stadt blüht auf“, die Entwicklung von Neubaugebiete, die Instandhaltung der Schulgebäude, das Leader-Projekt – das alles sind Themen, denen Gerd Mollenhauer in den vergangenen Jahren seinen Stempel aufgedrückt hat. Oder „Früchte für die Stadt Billerbeck“, wie es Bürgermeisterin Marion Dirks, deren Stellvertreter Mollenhauer im Rathaus war, mit einem griechischen Sprichwort ausdrückt: „Taten sind Früchte, Worte nur Blätter.“ Billerbeck liege voller leckerer Früchte, „die wir ernten konnten, weil du keine Blätterhaufen angesammelt hast“, sagt sie in einer sehr persönlichen Ansprache und sichtlich bewegt. Schon als Vorsitzende des Bauausschusses habe sie vor Jahrzehnten sehr gut mit Mollenhauer zusammengearbeitet, ebenso später als Bürgermeisterin. „Gerd Mollenhauer ist ein Mann, der sehr viel für diese Stadt getan hat“, zollt sie ihm Respekt und Dank. „Er ist einer der Väter der Stadtentwicklung in den letzten Jahrzehnten.“ Mollenhauer, der in Darfeld lebt, habe stets ein gutes Gespür für die Billerbecker bewiesen. Er habe Weitsicht und Verhandlungsgeschick gezeigt, zum Beispiel, wenn es um Flächenentwicklung ging, und habe in der Zusammenarbeit mit Rat und Ausschüssen durch seine hohe Fachlichkeit und seine Kompromissfähigkeit überzeugt.

Das sieht auch Marco Lennertz so, der im Namen aller Politiker dankt. „Seine ruhige und besonnene Art hat Gerd Mollenhauer ausgezeichnet“, so Lennertz. „Es war immer ein tolle Zusammenarbeit.“

Es gibt Standing Ovations für den scheidenden Fachbereichsleiter, dem der Abschied und die anerkennenden Worte sehr nahe gehen. „Ich wollte die Stadt weiterentwickeln und sie lebens- und liebenswert erhalten“, schaut Mollenhauer zurück. „Die Zeit war einfach fantastisch“, wendet er sich schließlich an seine Kollegen aus dem Rathaus. Und spätestens, als die ihn mit einem historischen Stuhl aus dem alten Ratssaal in den Ruhestand rollen, kullern auch Tränen.