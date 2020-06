Mäuseloch und Hasenhöhle fast fertig

Billerbeck. So langsam können sich 25 kleine Billerbecker auf ihren Einzug ins Mäuseloch und in die Hasenhöhle vorbereiten. So nämlich heißen die beiden temporären Gruppen für Kinder unter drei Jahre, die offiziell am 1. August als Übergangs-Kita am Ahornweg an den Start gehen werden – in Räumen des Don-Bosco-Gebäudes. Ab dem 10. August findet eine Eingewöhnungsphase statt, danach sollen die Kleinen sich auch ohne Eltern in der Einrichtung wohlfühlen.

Von Ulrike Deusch