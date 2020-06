Ein Baustein dieses Konzeptes ist es, in den nächsten Jahren nach und nach den teilweise überalterten und abgängigen Bestand in den Beeten und Grünflächen in der Innenstadt unter anderem durch repräsentative Mischstaudenpflanzungen auszutauschen und so die Flächen aufzuwerten, heißt es. Die Bepflanzung der Beete erfolgt auf der Grundlage der von der Landschaftsplanerin Nora Huxmann (Lilienthal) für die Stadt entwickelten Pflanzvorschläge. Durch die Umgestaltung in Staudenbeete sollen auf der einen Seite die Flächen optisch aufgewertet werden, aber gleichzeitig nicht zu vermehrten Arbeitsaufwand für die Pflege der Anpflanzungen führen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Dass die Blütenpracht den Insekten ein reiches Nahrungsangebot biete, führe zu einer Förderung der Artenvielfalt.

Aber nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Wohngebieten erfolgt die Umgestaltung in Staudenbeete, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Übernahme einer Pflanzbeetpatenschaft sei dafür die Voraussetzung. So seien Beete, für die eine Patenschaften übernommen wurden sei, in den Wohngebieten Alter Sportplatz, Gantweger Bach und Oberlau in Staudenbeete verwandelt worden, wie die Stadt mitteilt. Für alle Bürger, die an einer Förderung der Artenvielfalt interessiert sind und so dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegenwirken möchten, steht auf der Internetseite der Stadt Billerbeck ein Flyer mit Informationen und Tipps zur Förderung der Artenvielfalt zur Verfügung. | www.billerbeck.de