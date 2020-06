Neustart für Vielfalt in der Berkelaue

Die mehr oder weniger brach gefallenen Wiesen im Bereich südlich der Kolvenburg und an der neuen Berkelquelle sollen wieder regelmäßig genutzt werden. Ziel sei es laut Stadtverwaltung, wieder artenreiche und vielfältige Wiesen, Hochstaudenfluren und Säume zu entwickeln. Dies entspreche nicht nur den Vorgaben für das europäische Schutzgebiet, sondern dürfte auch den Anwohnern, Spaziergängern, erholungssuchenden Touristen von nah und fern und nicht zuletzt auch der Vielfalt der Insektenwelt zu Gute kommen. „Sumpfdotterblumen hat es hier in den feuchten Senken vor 20 Jahren noch zu Hauf gegeben. Alles blühte gelb“, so eine Anwohnerin. „Es wäre schön, wenn es wieder so werden könnte.“

Samen von Mädesüß und Blutweiderich seien bereits im vergangenen Spätsommer auf einer nahegelegenen Wiese gesammelt und in Streifen auf den Pflegeflächen ausgestreut worden. Die Saumarten stammen von einem nahegelegenen, artenreichen Saum sowie einer kleinen Wiese. Diese Arbeiten vor Ort übernimmt eine Einsatzgruppe Naturschutz vom Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld. „Unsere Stichworte sind ‘Aushagerung durch häufige Nutzung in den ersten zwei bis drei Jahren’ und ‘Anreicherung mit Mahdgut oder Samen aus artenreichen Flächen aus der nahen Umgebung’“, so Birgit Stephan vom Naturschutzzentrum. Das Naturschutzzentrum berät die Stadt in naturschutzfachlichen Fragen. Wenn die Flächen magerer und krautreicher werden, kann langfristig auf eine extensivere Nutzung umgestellt werden. „Wir sind gespannt und werden die Entwicklung in den nächsten Jahren gerne weiter begleiten und über ein regelmäßiges Monitoring beobachten“, sagt Birgit Stephan.

Für die Wiesen konnte die Stadt einen ortsansässigen Landwirt gewinnen, der die Mahd, das mehrmalige Wenden des Heus und den Abtransport des Mahgutes übernimmt. Die Pflege der Brennnesselfluren sowie einer kleinen Feuchtwiese wurde mit dem Freischneider von der Einsatzgruppe Naturschutz vom Naturschutzzentrum durchgeführt.